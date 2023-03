Invalbeurt van 17 minuten tegen Rode Duivels is Zlatan Ibrahimovic niet goed bekomen: 41-jarige Zweed weer weken buiten strijd

Zlatan Ibrahimovic ligt opnieuw in de lappenmand. De 41-jarige Zweed, die deel uitmaakte van de Zweedse selectie en goed 20 minuten meespeelde tegen de Rode Duivels afgelopen vrijdag, staat met een probleem aan de rechterdij zo goed als zeker twee weken aan de kant.

Ibrahimovic liep op training bij de Zweedse nationale ploeg een spierblessure in zijn rechterdij op. Hij miste daardoor de tweede interland tegen Azerbeidzjan. Tegen de Rode Duivels viel hij in minuut 73 nog wel in.

Naar verluidt wordt zijn toestand vanaf nu elke week geëvalueerd. La Gazzetta dello Sport schat wel dat Ibrahimovic minstens 10 à 15 dagen aan de kant zal staan.

De Zweed zal zo opnieuw even afwezig zijn bij AC Milan. Voor de interlandbreak werd hij met zijn 41 jaar en 166 dagen nog de oudste doelpuntenmaker in de Italiaanse Serie A.