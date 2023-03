‘In youth we trust’. Een slogan die nog altijd overeind staat op Neerpede. Er mag de voorbije maanden dan wel heel wat trammelant geweest zijn over de richting waar het met de jeugdwerking van Anderlecht naartoe moet, met de doorstroming naar de eerste ploeg zit het nog altijd goed. Paars-wit is met grote voorsprong het team met de meeste zelfopgeleide spelers in de Jupiler Pro League.

In het échte klassement is het nog spannend. Of Anderlecht de play-offs haalt, weten we waarschijnlijk pas op de slotspeeldag op 23 april. In het klassement met het percentage gespeelde minuten door zelfopgeleide spelers daarentegen is de kampioen van het seizoen 2022-2023 al bekend. Daar komt niemand in de Jupiler Pro League zelfs maar tot aan de enkels van Anderlecht. Paars-wit zit aan 45 procent gespeelde minuten door eigen jeugdspelers, eerste achtervolger Cercle Brugge volgt op ruime afstand met 27.9 procent.

Voor het geval u zelf in een bui van verveling aan het rekenen slaat: we hebben alle spelers in rekening gebracht die minstens twee seizoenen in actie gekomen zijn voor de jeugdteams van hun club. Daardoor komen ook wat spelers in aanmerking die hun vorming eigenlijk elders genoten hebben – in het geval van Anderlecht bijvoorbeeld Bart Verbruggen, die een jeugdproduct is van NAC – maar we moeten nu eenmaal één criterium hanteren.

RSCA-jeugd kent nog altijd zijn gelijke niet: geen enkele club in de Jupiler Pro League geeft meer minuten aan zelfopgeleide spelers dan Anderlecht. — © blg

Liefst vijftien zelfopgeleide spelers kwamen dit seizoen al in actie voor Anderlecht in de Jupiler Pro League. De club die op dat vlak het dichtst in de buurt komt is Standard, maar met negen spelers is dat nog altijd niet écht in de buurt komen. Zeno Debast is met zijn 2.579 minuten de absolute koploper bij paars-wit en vertegenwoordigt een stevig aandeel van de 45 procent speelminuten door jeugdspelers. Hij is zelfs de speler met de meeste minuten in de hele club, oudere collega’s meegerekend.

Bij de RSCA-jongeren volgt Yari Verschaeren op twee met 2.250 minuten. Daar zullen er door zijn zware blessure helaas geen meer bijkomen dit seizoen. Francis Amuzu staat op drie met 1.971 minuten. Komen ook boven de 900 minuten, het equivalent van tien volledige wedstrijden: Bart Verbruggen, Krisitian Arnstad, Hannes Delcroix, Mario Stroeykens en Killian Sardella.

Troeven van Riemer

Sinds de komst van Brian Riemer zijn enkele jeugdspelers nog meer vaste waarde geworden. Verschaeren – tot hij uitviel – en Amuzu verdwenen nog nauwelijks uit de ploeg, Verbruggen is onder de lat gezet, Arnstad krijgt steeds meer kansen en Sardella is min of meer een vaste pion op linksachter geworden. De ervaring en successen van Riemer met de jeugdploegen van FC Kopenhagen waren dan ook een van zijn troeven bij zijn aanstelling.

Een pessimist kan ook opwerpen dat Anderlecht vooral jeugdspelers opstelt omdat het de middelen niet heeft om meer kwaliteit aan te trekken. Dat Club Brugge bijvoorbeeld maar negen procent jeugdspelers opstelt, valt deels te verklaren door de grote budgetten om duurdere topspelers aan te trekken. En toch. Bij Anderlecht zijn ze trots op hun 45 procent, en terecht. Dat ze die jongeren de komende jaren met nog wat meer kwaliteit willen omringen, spreekt voor zich, maar het doel zal toch altijd zijn om veel jeugdspelers op het veld te laten staan. ‘In youth we trust’ is een slogan die nog altijd overeind staat. En dat kunnen we alleen maar toejuichen.