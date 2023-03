Verijdelde aanslag had Bart De Wever als doelwit

De jihadistische groepering die maandag werd ­opgepakt in Antwerpen, Molenbeek en Eupen ­wilde N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever vermoorden. Daarnaast hadden de jonge terroristen plannen om politiekantoren aan te vallen. Dat is uit meerdere bronnen vernomen.

De speurders van de afdeling Terro van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen vielen maandagavond gelijktijdig binnen op meerdere adressen van geradicaliseerde jongeren, onder meer in Merksem en Borgerhout. In Antwerpen werden vijf verdachten opgepakt. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) sprak over “een plot ­gericht op overheidsinstanties”.

De speurders hielden de jongeren al een tijdje in de gaten, omdat ze in sneltempo zouden zijn geradicaliseerd. De verdachten maakten niet alleen plannen om politiekantoren aan te vallen, de groep jongeren wilde ook de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) om het leven brengen. Het hoofddoekenverbod in Antwerpen, waar personeel in loketfuncties geen zichtbare religieuze tekenen mag dragen, zou een van de motieven zijn geweest om hem tot “doelwit” te maken van een terroristische moord.

Niet de eerste keer dat hij geviseerd wordt •2012 Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt een varkenskop op de oprit van De Wever gedeponeerd. “Het is erover dat mensen mijn gezin erbij betrekken”, stelt De Wever in de kranten. De politie neemt de kop in beslag, wat De Wever nog de kwinkslag ­ontlokt: “Jammer, ik hoopte er een lekkere soep van te trekken.” •2015 De Wever krijgt negen maanden lang en 24 op 7 politiebescherming nadat in Verviers een terreurcel werd ontmanteld. Er worden bewakings­camera’s rond zijn huis in Deurne ­geïnstalleerd. •2017 In het midden van de nacht wordt een bijl door het raam van de woning gegooid. De moeder van De Wever, die toen nog bij het gezin inwoonde, is thuis, maar blijft gelukkig ongedeerd. Dat jaar, maar ook daarna komen ook poederbrieven toe. •2020 Een ongewenste gast verstoort de nachtrust. Jongste dochter Liesbeth hoort een verdacht geluid in de tuin en maakt haar vader wakker. Die gaat met een ongeladen luchtkarabijn in de aanslag een kijkje nemen en treft daar een verwarde man aan. ­Enkele dagen later wil diezelfde man De Wever opwachten in het Rivierenhof. Hij wordt gecolloqueerd. •2021 Na Operatie Sky krijgt de politie informatie over hoe drugscriminelen onder meer aanslagen beramen op ‘high value targets’ als De Wever en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De Wever krijgt opnieuw politiebescherming en een combi van de Antwerpse politie staat een tijdlang dag en nacht voor de deur. “Als je tegen de belangen van miljardairs ingaat, mag je misschien repercussies verwachten”, reageert De Wever.(jtp)

Wapens gevonden

De speurders en het federaal parket onderscheiden twee groepen in het dossier. Een Antwerpse tak rond de 20-jarige Elias E.A. uit Merksem. Hij kwam op de radar van de speurders, nadat een buitenlandse inlichtingendienst hen had getipt over de mogelijke terroristische activiteiten van de jongeman. Daarnaast is er een Brusselse groep rond de 19-jarige Adam D. En de speurders kwamen tijdens het onderzoek ook een ‘oude bekende’ tegen: de 19-jarige Kosovaar Sebastian B. uit Eupen. Die werd twee jaar geleden al eens opgepakt omdat hij een aanslag beraamde op een politiekantoor.

De speurders stelden vast dat de groepen uit Antwerpen en Brussel contact met elkaar zochten. Toen duidelijk werd dat de verdachten op zoek gingen naar wapens om hun plannen tot uitvoering te kunnen brengen, ­besloot het federale parket in te ­grijpen. Het noemde hun plannen “concreet” en “vergevorderd”.

Dat de plannen concreet waren, bleek ook uit de resultaten van de huiszoekingen bij de Antwerpse verdachten. Bij de invallen van maandag werd een gedemilitariseerd wapen aangetroffen, waarvan de loop ­onklaar was gemaakt. Daarnaast ­vonden de speurders ook twee zogenaamde BB-guns: pistolen die kleine plastic kogeltjes afvuren. Maar de groep was ook naarstig op zoek naar krachtigere vuurwapens.

Zeven in de cel

De Brusselse gerechtelijke politie ­arresteerde maandagavond drie mannen uit Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Zaventem. Adam D. is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, en het verspreiden van een boodschap “met het oogmerk om aan te zetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf”. Ook zijn kompanen, de 23-jarige Belg Karim H. en de 20-jarige Bulgaar Sergey R., zijn aangehouden op verdenking van deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. In totaal werden tijdens de operatie acht mensen opgepakt, van wie er zeven in de cel ­moeten blijven. Maandag verschijnen ze voor de raadkamer.

Bij het federale parket bevestigt men dat de Antwerpse tak van de terroristische groep plannen maakte om Bart De Wever te liquideren. “De naam van De Wever is in het Antwerpse onderzoek inderdaad gevallen”, zegt woordvoerder Eric Van der Sypt. “Maar het is niet zo dat er al een dag en een uur was vastgelegd waarop de aanslag had moeten plaatsvinden. Zo concreet was het nu ook weer niet.”

Bart De Wever was zelf niet bereikbaar voor een reactie. “Dit is een ­gerechtelijke zaak waar wij geen ­enkele commentaar over kwijt kunnen”, zegt Johan Vermant, de woordvoerder van De Wever.