Donald Trump wordt in beschuldiging gesteld voor zijn betaling van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. Dat heeft een grand jury in New York beslist. Het is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een oud-president wordt vervolgd.

De openbaar aanklager in Manhattan voert een onderzoek naar voormalig president Trump en zijn rol in de betaling van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels, met wie hij een affaire zou hebben gehad. Trump heeft die affaire altijd ontkend, maar gaf toe dat hij zijn voormalige advocaat Michael Cohen de opdracht gaf om de betaling van 130.000 dollar te doen. Daarmee heeft de ex-president mogelijk fraude gepleegd en mogelijk een inbreuk gepleegd op de kieswet, die verbiedt om betalingen te doen die de verkiezingen - in dit geval de presidentsverkiezingen van 2016 - te beïnvloeden.

De grand jury is een jury van burgers die op vraag van de openbaar aanklager onderzoekt en besluit of er voldoende bewijs is om te vervolgen. Op die vraag antwoordt de jury in Manhattan nu ja. The New York Times kwam donderdagavond laat met het nieuws, op gezag van vier bronnen. Nooit eerder in de Amerikaanse geschiedenis werd een voormalige president strafrechtelijk vervolgd.

Exacte aanklachten

Michael Cohen pleitte in de zaak-Daniels schuldig voor inbreuken op de campagnefinancieringswet. Het leverde hem een celstraf van drie jaar op. Ook Trump hangt een gevangenisstraf boven het hoofd. Maar de vorige president claimt dat hij niets mis heeft gedaan en dat de betaling het gevolg was van afpersing door de pornoactrice. Zijn advocaat zei deze week dat Trump de betaling alleen maar deed op advies van zijn toenmalige advocaat, Cohen dus.

De exacte aanklacht is voorlopig nog onbekend, en zal in de komende dagen officieel worden aangekondigd. Wie wordt aangeklaagd, wordt gedagvaard en moet zich vervolgens aanbieden om de aanklacht te aanhoren en officieel in beschuldiging te worden gesteld. In het geval van Trump zal onderhandeld worden, en in samenspraak met de geheime dienst worden bekeken wanneer hij zich moet aanmelden.

Michael Cohen heeft eerder deze maand getuigd voor de grand jury. Stormy Daniels heeft met de aanklagers gesproken, net als Hope Hicks en Kellyanne Conway, vroegere topmedewerkers van Trump. Hijzelf heeft dat nog niet gedaan.

De zaak, die dus dateert van de aanloop naar de verkiezingen van 2016, die Trump won, zal wellicht gevolgen hebben voor de race naar de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen van 2024. Trump leidt daarin volgens de meeste peilingen. Hij is dus niet zomaar de eerste ex-president die vervolgd wordt, maar meteen ook een die in de running is voor een nieuwe termijn.