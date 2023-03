Donald Trump reageert op aanklacht in zaak-Stormy Daniels: “Flagrante inmenging”

Voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump heeft gereageerd op het nieuws dat hij in beschuldiging wordt gesteld voor zijn betaling van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. Trump, die zich opnieuw kandidaat heeft gesteld voor de presidentsverkiezing van 2024, zegt dat hij “compleet onschuldig” is en dat het gaat om “flagrante verkiezingsinmenging”.

Op Truth Social schrijft Trump, in hoofdletters, dat de aanklacht “een ongeziene aanval op ons land” is. “Het is ook een aanhoudende aanval op onze verkiezingen, die ooit vrij en fair waren.” De VS is nu een “derdewereldland” en “een natie in verval” geworden, volgens Trump.

In een uitgebreidere verklaring klinkt het: “Dit is politieke vervolging en verkiezingsinmenging op het hoogste niveau in de geschiedenis. Vanaf het moment dat ik de gouden roltrap afkwam in de Trump Tower, en zelfs voordat ik de eed aflegde als uw president van de Verenigde Staten, zijn de radicaal-linkse democraten – de vijand van de hardwerkende mannen en vrouwen van dit land – al bezig met een heksenjacht om de Make America Great Again-beweging te vernietigen. Je herinnert het je net als ik: Rusland, Rusland, Rusland; de Mueller-hoax; Oekraïne, Oekraïne, Oekraïne; impeachment bedrog 1; impeachment bedrog 2; de illegale en ongrondwettelijke inval in Mar-a-Lago; en nu dit.”

“De Democraten hebben gelogen, bedrogen en gestolen in hun obsessie om te proberen ‘Trump te pakken te krijgen’, maar nu hebben ze het ondenkbare gedaan: een volledig onschuldig persoon aanklagen in een daad van flagrante verkiezingsinmenging”, aldus Trump.

“Nooit eerder in de geschiedenis van onze natie is dit gedaan. De Democraten hebben de afgelopen decennia talloze keren vals gespeeld, onder meer door mijn campagne te bespioneren, maar door ons rechtssysteem als wapen in te zetten om een politieke tegenstander te straffen, die toevallig een president van de Verenigde Staten is en verreweg de leidende Republikeinse kandidaat voor het presidentschap, is nooit eerder gebeurd. Nooit.”

“Openbaar aanklager van Manhattan Alvin Bragg, die werd geselecteerd en gefinancierd door George Soros, is een schande”, zegt Trump. “In plaats van de ongekende misdaadgolf die New York City overneemt te stoppen, doet hij het vuile werk van Joe Biden en negeert hij de moorden en inbraken en aanvallen waarop hij zich zou moeten concentreren. Dit is hoe Bragg zijn tijd doorbrengt!”

“Ik geloof dat deze heksenjacht een enorm averechts effect zal hebben op Joe Biden. Het Amerikaanse volk beseft exact wat de radicaal-linkse democraten hier doen. Iedereen kan het zien. Dus onze beweging, en onze partij – verenigd en sterk – zal eerst Alvin Bragg verslaan, en dan zullen we Joe Biden verslaan, en we gaan elke corrupte Democraat uit hun ambt zetten, zodat we AMERIKA OPNIEUW GROOT KUNNEN MAKEN!”, besluit Donald Trump.

Republikeinen verontwaardigd

Eric Trump, een van Trumps zonen, spreekt van een “opportunistische daad tegen een politieke tegenstander midden in een verkiezingscampagne”. “Dit is wangedrag van de aanklager”, schrijft hij op Twitter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zijn broer Donald Trump Jr. klaagt dat de “corrupte elite” er niets om geeft als “normale mensen geterroriseerd worden”, maar “ze voelen zich bedreigd door Trump, dus zijn ze bereid om van ons een bananenrepubliek te maken om hem te stoppen”. Hij heeft ook over de overheid als wapen gebruiken en inmenging in de presidentsverkiezing van 2024.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook verschillende Republikeinse partijgenoten van Donald Trump hebben donderdag verontwaardigd gereageerd op de aanklacht.

Ron DeSantis, de gouverneur van Florida en de belangrijkste tegenstander van Trump in de Republikeinse voorverkiezingen, noemt de aanklacht “in strijd tegen de waarden van de VS”. “De bewapening van het rechtssysteem om een politieke agenda te bevorderen zet de rechtsstaat op zijn kop. Dit is on-Amerikaans”, schrijft hij op Twitter.

“Florida zal niet meewerken aan een uitleveringsverzoek gezien de twijfelachtige omstandigheden van de door Soros gesteunde officier van justitie in Manhattan en zijn politieke agenda”, voegde DeSantis nog toe. Trump verblijft momenteel in Mar-a-Logo, dat in de ‘Sunshine State’ van DeSantis ligt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy is van mening dat de aanklacht “het land onherstelbaar heeft beschadigd”. “Het Amerikaanse volk zal dit onrecht niet tolereren”, aldus McCarthy, die het “ongekende machtsmisbruik” van aanklager Alvin Bragg aan de kaak stelt.

Steve Scalise, de meerderheidsleider van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten, verklaart dat “het een van de duidelijkste voorbeelden is van hoe extremistische Democraten het bestuur gebruiken als wapen om hun politieke tegenstanders aan te vallen”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“De ongekende verkiezingsinmenging door de corrupte socialistische officier van Justitie Alvin Bragg is een politieke heksenjacht. Het is een donkere dag voor Amerika”, schrijft Elise Stefanik, de Republikeinse vertegenwoordiger in het Huis van Afgevaardigden. Volgens haar zijn de kiezers nog nooit zo gemotiveerd geweest om voor Trump te stemmen en de republiek te redden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Congreslid Marjorie Taylor Greene benadrukt dan weer “dat ze achter Trump staat”.

Senator Josh Hawley vindt eveneens dat de aanklacht niet rond politiek, maar rond macht draait. “Het is de Democratische partij die de natie vertelt dat ze voor niets zullen stoppen om de uitkomst van de volgende presidentsverkiezingen te controleren. Het is een aanval op onze democratie, puur en simpel.” Hij dreigt ook dat de Democraten “hier spijt zullen van krijgen” en dat “we hen hier niet mee kunnen laten wegkomen”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook advocaat Stormy Daniels reageert

Michael Cohen, de voormalige advocaat van Trump die namens hem het zwijggeld betaalde aan Daniels, noemt de aanklacht tegen de Republikein “slechts het begin”. “Ik troost me dat de uitspraak ‘Niemand staat boven de wet, ook een president niet’ waar blijkt te zijn”, schrijft Cohen, die nu als belangrijkste getuige tegen Trump fungeert, in een verklaring.

De advocaat van pornoster Stormy Daniels, Clark Brewster, verklaarde eveneens op Twitter “dat niemand boven de wet staat”. “De aanklacht van Donald Trump is geen reden tot vreugde. Het harde werk en de nauwgezetheid van de jury moet worden gerespecteerd. Laat nu de waarheid en gerechtigheid zegevieren.”