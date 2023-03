Donald Trump in beschuldiging gesteld: wat zijn de volgende stappen?

Een jury heeft donderdag gestemd om Donald Trump in beschuldiging te stellen in de zaak rond zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Het is nog nooit eerder gebeurd dat een Amerikaanse president of oud-president strafrechtelijk vervolgd werd. Wat staat er nu te gebeuren?

Aanklagers in New York voeren al jaren onderzoek naar de betaling van zwijggeld aan Stormy Daniels, vlak voordat Donald Trump in 2016 tot president van de VS werd verkozen. Een “grand jury” van 23 burgers heeft donderdag in Manhattan gestemd en beslist dat er voldoende bewijs is om Trump in beschuldiging te stellen.

Wat nu?

Donald Trump wordt formeel aangeklaagd. De strafrechtelijke inbeschuldigingstelling was donderdagavond nog verzegeld; de aanklachten zouden de komende dag openbaar gemaakt worden. Volgens bronnen die CNN citeert gaat het om ruim 30 overtredingen met betrekking tot bedrijfsfraude.

Wordt Trump in de boeien geslagen?

Procureur Bragg heeft Trumps advocaat gecontacteerd om zijn “overgave” aan justitie te coördineren.

Trump, die in Florida verblijft, zal in principe naar New York moeten komen om voorgeleid te worden, al bestaat de kans ook dat hij via videoverbinding kan verschijnen. Republikeins gouverneur van Florida Ron DeSantis zei niet te zullen meewerken aan een uitlevering aan New York. Trump moet in elk geval een mugshot laten maken, vingerafdrukken afstaan en de aanklachten horen, in wat normaal gezien een publieke hoorzitting zal zijn. Hij zal schuldig of onschuldig moeten pleiten. Trump heeft tot nu toe steeds zijn onschuld staande gehouden.

Verschillende bronnen gaven in de aanloop naar de aanklacht aan dat Trump graag een spektakel van zijn vervolging wilde maken. Een arrestatie en beelden van hem in handboeien zouden zijn achterban opjutten, maar zo ver zal het allicht niet komen. Volgens Trumps advocaten zal de oud-president zichzelf dinsdag vrijwillig aangeven. Zonder handboeien dus.

Er worden logistieke afspraken gemaakt tussen Trumps juridische team, de geheime dienst en de New Yorkse wetshandhaving. De aanklager zou Trump vrijdag al willen voorgeleid hebben, maar de geheime dienst, die in bewaking voor de oud-president voorziet, zei meer tijd nodig te hebben om zich voor te bereiden.

Enkele actievoerders in New York toonden zich verheugd met de aanklacht. — © Getty Images via AFP

Beschuldigden worden vaak opgesloten in afwachting van hun voorgeleiding, maar het lijkt erg onwaarschijnlijk dat dit bij Trump zal gebeuren. Gezien de niet-gewelddadige aard van de beschuldigingen zal Trump wellicht ook meteen vrijgelaten worden na zijn voorgeleiding, zonder borg te moeten betalen. Beschuldigden krijgen normaal gezien voorwaarden opgelegd, zoals huisarrest of reisbeperkingen.

Verzet Trump zich niet?

Trump, zijn trouwe entourage en tal van Republikeinse politici hebben verontwaardigd gereageerd op de aanklacht en velen, met de oud-president voorop, roepen op tot protest tegen de “verkiezingsinmenging”. De strijdvaardige taal, van “herover ons land” tot “ze zullen hier spijt van krijgen”, roept herinneringen op aan de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Trump waarschuwde op zijn socialemediaplatform Truth Social al voor “mogelijk dood en verderf” als hij werd aangeklaagd. De ex-president plaatste ook een fotomontage met een honkbalknuppel naast procureur Alvin Bragg. Die kreeg nog voor de bekendmaking van de inbeschuldigingstelling doodsbedreigingen.

De politie van New York bereidt zich dan ook voor op “ongebruikelijke onrust”, blijkt uit een memo. In de stad worden al de hele week voorbereidingen getroffen voor veiligheidsmaatregelen. Zo zijn metalen versperringen rond Trump Tower en het gerechtsgebouw geplaatst. In de binnenstad zijn patrouilles van agenten zichtbaar en de politie bereidt zich voor op protesten. Alle agenten zijn donderdagavond gevraagd zich paraat te houden om vrijdag ingezet te worden.

Wanneer start de rechtszaak?

Na de hoorzitting die volgende week zou plaatsvinden, zullen data voor de volgende stappen in de gerechtelijke procedure worden vastgelegd. Trumps advocaten zullen allicht moties indienen om bepaalde bewijzen of getuigenissen uit te sluiten, wat tot vertragingen zal leiden. Een datum voor Trumps rechtszaak is daarom onmogelijk te voorspellen. Een proces zou mogelijk zelfs jaren op zich kunnen doen wachten. Als Donald Trump uiteindelijk schuldig wordt bevonden, riskeert hij een celstraf.

Wat betekent dit voor Trumps politieke toekomst?

Donald Trump is niet zomaar de eerste oud-president die strafrechtelijk aangeklaagd wordt, hij is ook opnieuw presidentskandidaat bij de komende verkiezing van 2024.

Een strafrechtelijke vervolging zou twijfelende kiezers kunnen afschrikken, maar ook met een strafblad, of zelfs vanuit de gevangenis, is het in principe mogelijk om president te worden. Bovendien rekent Trump erop dat “de heksenjacht” zijn vurige aanhangers zal motiveren om opnieuw op hem te stemmen. Meteen nadat bekend raakte dat hij in beschuldiging wordt gesteld, stuurde zijn campagneteam een e-mail uit over het nieuws, waarin donors worden opgeroepen geld te schenken om ‘Make America Great Again’ te redden.

Trump kon op sociale media op veel bijval rekenen van partijgenoten en supporters kwamen samen aan zijn verblijf Mar-a-Lago om hun steun te tonen. Zelfs zijn grootste concurrenten voor de Republikeinse kandidatuur in de presidentsverkiezing van 2024, Ron DeSantis en Mike Pence, schaarden zich na de bekendmaking van de inbeschuldigingstelling achter de martelaar van de zogenaamde Democratische heksenjacht.