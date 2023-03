Spoorweginspecteur opgepakt in verband met Griekse treinramp

Een Griekse spoorweginspecteur is in voorlopige hechtenis genomen in verband met de treinramp die aan 57 mensen het leven heeft gekost. Dat is vernomen uit gerechtelijke bron.

De inspecteur had dienst op het moment van het ongeval. Hij wordt beschuldigd van het “verstoren van de verkeersveiligheid”, waardoor veel mensen om het leven zijn gekomen.

Het is de tweede spoorwegmedewerker die in de cel beland is in het onderzoek naar de treinbotsing. Eerder werd de stationschef die dienst had op het ogenblik van het ongeval al in voorlopige hechtenis genomen.

Op 28 februari kwamen 57 mensen om het leven bij de treinramp, waarbij een passagierstrein en een goederentrein frontaal botsten in de buurt van het stadje Larissa. Het ongeval veroorzaakte een schokgolf in het land, met soms gewelddadige manifestaties en stakingen in verschillende sectoren.