Schokkende beelden: OHL-speler wordt met auto aan hoge snelheid in sporthal gekatapulteerd, waar kinderen aanwezig waren in kleedkamers

Sofian Kiyine, profvoetballer bij Oud-Heverlee Leuven, is donderdag bij een spectaculair ongeval in het Luikse Flémalle met zijn auto in een sporthal beland. De wagen van de 25-jarige Marokkaanse middenvelder steeg letterlijk op vanaf een rotonde, vloog meters door de lucht, en doorboorde vervolgens de gevel van een sporthal. Het ongeval werd gefilmd, wat schokkende beelden oplevert.

Het ongeval gebeurde donderdag aan de oevers van de Maas, in de buurt van Flémalle. De Franstalige krant La Dernière Heure schrijft dat het voertuig – een zwarte Mercedes – volgens ooggetuigen ruim boven de maximale toegelaten snelheid van 90 kilometer per uur reed, sommigen spreken zelfs over 200 kilometer per uur.

Na het raken van een rotonde werd de wagen de lucht in gekatapulteerd, en belandde het voertuig in de sporthal Louis Melin, middenin de zaal. “Op het moment van het ongeval waren er kinderen in het gebouw, maar die waren net naar de kleedkamers gegaan”, zegt schepen van Sport Fabian Pavone. “Er waren gelukkig geen andere voertuigen of personen betrokken bij het ongeval”, klinkt het in een mededeling van OH Leuven, dat het ongeval bevestigt op zijn website.

De bestuurder zou buiten levensgevaar zijn, maar heeft meerdere breuken opgelopen. Hij werd met een ziekenwagen naar de spoedafdeling van een nabijgelegen ziekenhuis gebracht, bevestigt Pavone. Daar vinden verdere onderzoeken plaats.

De sportzaal biedt onderdak aan minivoetbal-, basketbal-, en gymnastiekclubs, maar zal een tijdlang niet gebruikt kunnen worden. Er zal gezocht worden naar een oplossing voor de sportclubs, klinkt het.

© Steph Pictures