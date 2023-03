“Douchen in badpak, omkleden met handdoek rond je lijf”: Australische surfers verbaasd over nieuwe regels in club

Nada Pantle uit Terrigal, een stadje net ten noorden van Sydney, gaat ’s ochtends voor het werk graag zwemmen, en doucht zich dan in de surfclub waar ze lid van is. Maar in december werd ze via email op de hoogte gebracht van een nieuw beleid, dat stipuleert dat gebruikers niet meer naakt mogen zijn in de kleedkamers. En even later verscheen een bord met het opschrift “Douchen in badpak, omkleden met handdoek rond”. “Dat vond ik gek”, zegt ze in The Guardian. “Hoe kan je nu douchen, jezelf afdrogen, en je omkleden zonder op een bepaald moment naakt te zijn?”

In februari kreeg de vrouw een geschreven waarschuwing dat ze het beleid had overtreden. “De club is een familievriendelijke omgeving, naaktheid is niet aanvaardbaar”, klonk het. “Ik voel me bijna alsof ik gebodyshamed ben”, aldus Pantle. “Ze zeggen zelfs niet wat ik verkeerd heb gedaan, maar uit alles bleek dat ze bedoelden dat ik iets seksueel gedaan had.”

Volgens Jon Harkness, directeur van de Australische reddingsdienst die het beleid invoerde, gebeurde dat om te vermijden dat volwassenen naakt zijn in kleedkamers waar zich ook kinderen bevinden, of zouden kunnen bevinden. “Een derde van onze 949 leden zijn 16 jaar of jonger. Zij kunnen allemaal onze faciliteiten gebruiken.”

Maar volgens Pantle stuurt het beleid vooral een “erg foute boodschap” aan jonge vrouwen dat “wat je doet is verkeerd, je naakte lichaam is verkeerd. Jonge vrouwen moeten zich zo focussen op het verstoppen van hun lichamen, op zich schamen voor hun lijf. Ze gooien mensen die zich omkleden op een hoopje met seksueel afwijkend gedrag”.