West-Vlaming Aske Sampers (Lierse) kijkt uit naar dubbele confrontatie met Club NXT: “Tegen blauw-zwart heb ik altijd het gevoel dat ik net dat tikkeltje meer kan”

Lierse Kempenzonen bereikte in de laatste uren van de afgelopen wintermercato nog een akkoord met de 21-jarige aanvaller Aske Sampers. Na meer dan tien jaar bij Cercle Brugge gespeeld te hebben, tekende de jonge Alveringemnaar op het Lisp een contract tot juni 2025.

“Aan de ene kant ben ik Cercle Brugge heel dankbaar voor het afgelopen decennium, want ik ben er de speler geworden die ik nu ben. Aan de andere kant ben ik wel een beetje ontgoocheld dat ik na mijn debuut in de A-kern niet kon doorbreken. Mijn vertrek kwam uiteindelijk ook wat onverwacht, want er werd gedacht dat ik het seizoen nog zou uitdoen bij Cercle. Lierse Kempenzonen kwam op de laatste dag van de wintermercato echter plots opzetten met een zeer concreet voorstel, met aantrekkelijke voorwaarden voor de Vereniging. In de laatste uren vonden de clubs toch nog een akkoord. Cercle wilde mijn ontwikkeling en toekomst als jonge speler niet afremmen door mij nog een half jaar in tweede afdeling met de beloften te laten meedraaien.”

Zijn start bij Lierse Kempenzonen verliep nogal chaotisch. “Ik had nog maar twee trainingen achter de rug toen ik in de derby tegen Beerschot meteen in de basis werd gedropt. Je voelde bij de supporters, bij het bestuur en in de spelersgroep dat dit een belangrijke match was”, zegt Sampers, die op een geslaagd debuut en een 1-0-zege mocht terugkijken. “Het was een start waarvan ik niet had durven dromen. Ook mijn integratie in de groep verliep vlot.”

Gekneusde heup

Het goede gevoel trok de Alveringemnaar door in de match tegen Lommel, tot het moment dat hij in botsing kwam met de Limburgse keeper. Op scans in het ziekenhuis werd duidelijk dat zijn heup wat gekneusd raakte, waardoor hij noodgedwongen een rustperiode moest inlassen. “Na die goede start was dit natuurlijk een kleine tegenslag. Ik keerde pas een maand later terug in de Promotion Play-Off tegen RSCA Futures. Ik voel dat de ploeg mijn profiel - iemand die de bal kan bijhouden - wel nodig heeft. We hebben misschien niets meer te winnen of te verliezen, maar de top vier halen mag wel nog ons doel zijn. Over mijn eerste goal maak ik mij niet te veel zorgen, want ik weet dat die er sowieso wel zal komen. Als ik hard genoeg blijf werken, zal dat doelpuntje vanzelf komen.”

Misschien zaterdag wel in de thuismatch tegen Club NXT. “Matchen tegen blauw-zwart leven bij mij altijd extra hard en ik speel die altijd met het mes tussen de tanden”, zegt Sampers. “Club NXT zet dit seizoen geweldige resultaten neer. Ook het feit dat het de enige West-Vlaamse club is in 1B en dat ik enkele spelers persoonlijk ken, maken het speciaal. Kortom, in een match tegen blauw-zwart heb ik altijd het gevoel dat ik net dat tikkeltje meer kan om een resultaat te behalen.”

Sampers merkt niet zo’n groot niveauverschil op tussen 1A en 1B. “Je voelt dat er nog steeds een stevig tempo inzit en je niet zoveel tijd krijgt om keuzes te maken. Op lichamelijk vlak is 1B een heel harde competitie met meer duels dan in 1A, waar het toch nog wat technischer is. Het was wel even wennen aan die fysieke stijl van deze competitie. Qua professionaliteit en snelheid van uitvoering merk je natuurlijk wel een verschil met 1A, maar dat is natuurlijk maar normaal.”

Kunst als ontspanning

De ambities van de jonge Alveringemnaar liggen nog steeds zo hoog mogelijk, in België of in het buitenland. Naast het voetbal heeft de aanvaller ook een uitgesproken interesse in (schilder)kunst, poëzie en fotografie, waarbij hij zijn werken deelt op een Instagram-pagina. “Je weet nooit of je daar na je voetbalcarrière eventueel iets mee kan doen, maar momenteel is dit de ideale ontspanning en uitlaatklep naast het voetbal.”