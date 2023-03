Overheid moet bijna 30 miljoen euro terugbetalen aan Luminus (en straks misschien nog veel meer aan andere energieleverancier)

De Belgische overheid moet bijna 30 miljoen euro aan onterecht geïnde belastingen terugbetalen aan energieleverancier Luminus. Dat meldt VRT NWS. En het kan nog erger worden voor de schatkist, want Engie vordert in een gelijkaardig dossier 100 miljoen euro terug.

De zaak draait rond de zogeheten ‘federale heffing’ op gas en elektriciteit, en de manier waarop die tussen 2004 en 2014 werd geheven. Verschillende energieleveranciers trokken destijds naar de rechter omdat ze van mening waren dat ze bij de heffing op elektriciteitsproductie op basis van aardgas eerst een belasting moesten betalen op de grondstof – het aardgas zelf – en vervolgens nog eens op de daaruit geproduceerde elektriciteit. Volgens de producenten verbiedt Europese regelgeving belastingen op energie die gebruikt wordt om andere energie op te wekken.

Luminus kreeg in 2017 al een eerste keer gelijk, en ook in beroep oordeelde een rechter deze week in het voordeel van de energieleverancier. Luminus zegt in een eerste reactie “tevreden” te zijn met het arrest, “ook al heeft het enige tijd geduurd”. “We hopen nu de bedragen zo snel mogelijk terug te vorderen”, aldus het bedrijf.

Engie

Van de andere leveranciers die naar de rechter stapten bestaat E.on inmiddels niet meer in België. Maar ook Engie spande een rechtszaak aan. Vreemd genoeg kreeg dat bedrijf in eerste aanleg –nochtans op basis van dezelfde rechtspraak – ongelijk van de rechter. Het is dus nog niet duidelijk of dat bedrijf in beroep een soortgelijke uitspraak als Luminus kan verkrijgen. In dat geval gaat het om maar liefst 100 miljoen euro aan heffingen, al moet ook nog blijken of een deel van die claim niet als verjaard beschouwd wordt.