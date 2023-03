Noorden van Thailand getroffen door hevige smog, regering roept internationale hulp in

Een dichte laag van vervuilde mist bevindt zich al enkele weken boven het noorden van Thailand. Volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben daardoor ruim 1,7 miljoen inwoners te kampen met gezondheidsproblemen. De meeste mensen moeten in het ziekenhuis behandeld worden voor ademhalingsproblemen en keelpijn.

De Thaise stad Chiang Mai staat momenteel bovenaan in de IQAir-ranglijst van steden met de meeste luchtverontreiniging ter wereld. De smog wordt in de eerste plaats veroorzaakt door het verbranden van landbouwgrond. Heel wat boeren in Thailand - maar ook in de buurlanden Myanmar, Cambodja en Laos - maken namelijk gebruik van een brandlandbouwtechniek, waarbij aan het einde van het droge seizoen velden worden afgebrand om ze vrij te maken van struikgewas en onkruid. Tussen januari en maart zijn er daarom vaak hoge concentraties fijnstof in de regio.

Het probleem wordt nu nog verder aangewakkerd door een grote bosbrand in de noordoostelijke provincie Nakhon Nayok. Een gebied van minstens 800.000 vierkante meter bos, wat overeenkomt met een honderdtal voetbalvelden, is al in vlammen opgegaan. Twee districten zijn tot noodgebied uitgeroepen.

De Thaise premier Prayut Chan-o-cha heeft tijdens een ontmoeting met Kao Kim Hourn, de Cambodjaanse secretaris-generaal van Asean, benadrukt dat het smogprobleem de hele regio aanbelangt. De giftige lucht veroorzaakt niet alleen gezondheidsproblemen maar beïnvloedt ook het toerisme in Thailand en de buurlanden, zo heeft de premier volgens de krant Bangkok Post verklaard.

Thailand wil dat Asean een rol speelt bij het coördineren van de inspanningen om het probleem op te lossen. De premier heeft ook gevraagd om een spoedvergadering met de lidstaten te beleggen.