Motorrijder (59) overleden na ongeval in Merksem

Een 59-jarige motorrijder is vrijdagmorgen om het leven gekomen bij een zwaar ongeval aan de Groenendaallaan in Merksem. De man belandde om een nog onduidelijke reden onder een vrachtwagen en overleed ter plaatse. Door het ongeval staat het verkeer in de ruime omgeving muurvast.

Het ongeval gebeurde na 8 uur aan de afrit van de Antwerpse Ring op de Groenendaallaan in Merksem. Aan het einde van de afrit werd de 59-jarige motorrijder aangereden door een vrachtwagen. De motor begon te tollen en belandde uiteindelijk onder de vrachtwagen.

De toegesnelde hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De man overleed ter plaatse. Mogelijk gebeurde het ongeval bij een inhaalmanoeuvre, maar dat wordt nog onderzocht. “De omstandigheden van het ongeval zijn nog erg onduidelijk. Er komt een verkeersdeskundige ter plaatse”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

De politie is ter plaatse om het verkeer te regelen. “Er is hinder op de Groenendaallaan en ook de afrit van de Ring in Merksem richting Nederland is afgesloten”, aldus Bruyns. “Vermijd de omgeving indien mogelijk en stippel een alternatieve route uit.”

© BFM

© BFM

© BFM