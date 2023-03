Brusselse belastingambtenaren dan toch niet naar Disneyland Parijs: familiedag geschrapt wegens te duur

De Brusselse belastingambtenaren zien hun familiedag in Disneyland Parijs aan hun neus voorbijgaan, meldt de Brusselse krant L’Echo. En dat wel voor de tweede keer, want in 2020 stak de coronacrisis stokken in de wielen. De uitstap zou nu meer dan 100.000 euro kosten, minstens dubbel zoveel als drie jaar geleden. Daarom werd deze door de Inspectie van Financiën geschrapt.