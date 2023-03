Extinction Rebellion kondigt actie aan tijdens Ronde van Vlaanderen: “Perfecte toneel om breed publiek te bereiken”

De radicale milieubeweging Extinction Rebellion heeft een actie aangekondigd tijdens de Ronde van Vlaanderen zondag. Onder het motto ‘Laat ons van koers veranderen – stop fossiele subsidies’ zullen in een weide naast het parcours onder een wit laken ‘klimaatdoden’ liggen, in een zee van rode rook. Dat laat de groep weten.

Volgens Extinction Rebellion is de belangrijkste wielerklassieker “het perfecte toneel om een breed publiek te bereiken voor een kwestie die ons allemaal meer zorgen zou moeten baren”, aldus het persbericht. Waar de actie gepland staat, wordt niet aangegeven.

In het jongste klimaatrapport van de Verenigde Naties waarschuwen klimaatwetenschappers “dat we op koers zitten naar een onleefbare toekomst met massale migratie en miljoenen doden. Dit is een duidelijk signaal dat we onze verantwoordelijkheid moeten opnemen en actie moeten ondernemen om de milieu- en klimaatcrisis te bestrijden.”

De belangrijkste sector die moet krimpen is de fossiele industrie, meent Extinction Rebellion. Jaarlijks vloeit 13 miljard euro belastinggeld naar fossiele brandstofbedrijven. Dat geld kan beter geïnvesteerd worden in de massale isolatie van woningen van gewone Belgen, klinkt het.

Vorig jaar voerden activisten van de groep al actie bij de aankomst van de wielerklassiekers Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik.