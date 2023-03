71 Delhaize-winkels open, 57 blijven gesloten

Delhaize heeft in totaal 128 winkels in eigen beheer. Daarvan zijn er 57 gesloten: 3 van de 65 in Vlaanderen, 32 van de 41 in Wallonië en alle 22 winkels in Brussel. In de depots zijn er geen acties, zegt Delhaize.

De retailer maakte begin maart bekend dat hij al zijn winkels in franchise wil laten uitbaten. Dat leidt tot weerstand bij het personeel in de winkels in eigen beheer, waar het werk regelmatig wordt neergelegd. Het zwaartepunt van de acties ligt al een tijd in Brussel en Wallonië.