Waarom aanklacht in Trumps voordeel kan spelen: “Als je op een leeuw schiet, schiet je hem maar beter in één keer dood”

Donald Trump in een mugshot. Dat historische beeld zal de komende maanden ongetwijfeld het internet overheersen. De ex-president is officieel aangeklaagd in de zaak rond pornoactrice Stormy Daniels. Hoe groot is de kans dat hij daadwerkelijk veroordeeld wordt? En wat betekent dat voor zijn campagne richting de presidentsverkiezingen van 2024? “Zelf ziet hij er volgens mij een voordeel in.”