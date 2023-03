Voormalig advocaat en rechter Marc Gadisseur opnieuw in de cel wegens oplichtingspraktijken

Marc Gadisseur werd eerder deze week gearresteerd, omdat hij een oude weduwnaar uit het Brusselse gelden afhandig gemaakt. Gelden die het slachtoffer niet meer terugzag. De onderzoeksrechter in Antwerpen besloot om Gadisseur opnieuw onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. Advocate Liesbeth Meirens, die Gadisseur eerder bijstond, zegt niet op de hoogte te zijn van het dossier. “Ik weet enkel dat hij maandag voor de raadkamer moet verschijnen.”

Marc Gadisseur ontketende in 2019 een gigantisch fraudeschandaal binnen de Antwerpse advocatuur. Gadisseur bleek zijn cliënten jarenlang te hebben opgelicht, zonder dat Orde van Advocaten ingreep.

Tijdens het grootschalige onderzoek dat in 2019 losbarstte, meldden zich 85 gedupeerden die ongeveer 12 miljoen euro kwijt waren. Gadisseur gebruikte het geld van zijn cliënten om zijn decadente levensstijl te bekostigen. Hij kocht een villa in Kapellen en Mallorca, had verschillende luxewagens ter beschikking waaronder een Maserati, kocht een motorjacht van een Nederlandse onderwereldfiguur en investeerde in de slagerij van een van zijn zonen.

Het grote dossier tegen Gadisseur is afgesloten. De zaak hangt momenteel voor verwijzing bij de raadkamer in Antwerpen.

De nieuwe tenlastelegging luidt misbruik van vertrouwen. “De verdachte werd opnieuw aangehouden voor deze nieuwe feiten”, aldus Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. “De feiten zullen wel toegevoegd worden aan het grote dossier.”