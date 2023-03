Orka Lolita wordt na meer dan 50 jaar gevangenschap vrijgelaten

Orka Lolita wordt na meer dan 50 jaar vrijgelaten in de oceaan. Dat maakt aquarium Miami Seaquarium in een persconferentie bekend. Dierenrechtenactivisten protesteerden al jaren voor haar vrijlating.

Nienke Wensveen Bron: The Mirror, CBS News, The New York TImes

Het aquarium is samen met de non-profitorganisatie Friends of Lolita een overeenkomst aangegaan om Lolita en twee dolfijnen waarmee ze samenleeft vrij te laten. Filantroop Jim Irsay was ook bij de persconferentie en zegt dat hij zal betalen voor het vervoer van de dieren, wat tussen de 13 en 18 miljoen euro zal kosten. “Ik weet dat Lolita naar de oceaan wil”, zegt Irsay.

De orka en dolfijnen moeten misschien in een reservaat met netten in de Grote Oceaan leven. Ook kan het zijn dat er trainers ingehuurd moeten worden om Lolita weer te laten wennen aan het leven in open water. Volgens Irsay moet ze sowieso weer leren jagen: “Ze weet niet meer hoe ze vissen moet vangen, omdat ze te lang in gevangenschap heeft geleefd.”

Toeristenattractie

Lolita is in 1970 - toen ze pas 4 jaar oud was - uit haar groep gehaald en naar het aquarium gebracht. Daar werd ze gebruikt voor shows, waarmee ze met haar sprongen de hele tribune met publiek nat kon maken. Dat werd een ware toeristenattractie. Ze is nu 57 jaar oud. In de lente van vorig jaar is ze gestopt met de shows, omdat het minder goed ging met haar gezondheid. Bezoekers konden haar ook niet meer in haar verblijf zien.

Dierenrechtenorganisaties als PETA protesteerden decennialang voor de vrijlating van Lolita en waren hiervoor zelfs naar de rechter gegaan. Ze vonden het verblijf van de orka te klein. Dat was maar maximaal 6 meter diep, terwijl Lolita zelf al zo lang is.

“Het zal haar de langverwachte opluchting geven na vijf vreselijke decennia in een krap verblijf”, zegt vicepresident van de organisatie Jared Goodman in een statement. “Het is ook een duidelijk teken aan andere parken dat de tijd van intelligente grote zeedieren beperken tot een sombere gevangenis voorbij is.”