Russische moordenaar die vrijkwam dankzij huurlingenleger van Wagner vermoordt eigen moeder

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin rekruteert strijders op allerhande manieren, via gevangenissen of met reclamepanelen. — © Reuters

De 28-jarige Ivan Rossomachin maakte handig gebruik van het rekruteringssysteem van de Russische Wagner Groep, die ook gevangenen aanwerft. De Rus moest een gevangenisstraf van veertien jaar uitzitten voor een moord in 2019. Maar in plaats daarvan kreeg hij na minder dan drie jaar al gratie, op voorwaarde dat hij zes maanden met het Russische leger meevocht in Oekraïne.

Toen hij even “vakantie" kreeg, sloeg Rossomachin vrijwel meteen terug toe. Hij was naar verluidt nog maar acht dagen thuis in zijn geboortedorp nabij Kirov, toen één van de buren zijn moeder levenloos vond. Ze werd zwaar mishandeld en vertoonde verschillende steekwonden. Rossomachin werd meteen terug in hechtenis genomen en zou de moord bekend hebben.

De man haalde enkele dagen eerder al het lokale nieuws, nadat hij dronken aan het rondzwerven was met een hooivork en bijl in de hand. Hij riep: “Ik ga iedereen vermoorden!” Lokale bewoners vertelden de nieuwszender: “We slapen ’s nachts niet.”

De persdienst van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin reageerde dat het “heel erg” is dat de vrijgelaten Rossomachin opnieuw een moord beging. Hij is volgens Prigozjin de uitzondering op de regel, want slechts 0,31 procent van de gerekruteerde gevangen zou opnieuw misdaden hebben gepleegd.