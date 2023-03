Rechter mild voor zwangere vrouw die zestiger doodreed: “Waar anderen blokkeren begon jij het slachtoffer te reanimeren”

Meteen na het ongeval is de vrouw uitgestapt en gestart met de reanimatie van het slachtoffer. — © bfr

De Brugse politierechter veroordeelde een 24-jarige vrouw uit Lichtervelde tot een milde straf voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. De hoogzwangere vrouw reed vorig jaar de 60-jarige fietser P.V. uit Torhout aan toen ze een kruispunt wou oversteken. Na het ongeval stapte ze meteen uit om de man te reanimeren. Het slachtoffer bezweek twee maanden later aan zijn verwondingen. “Ik heb respect en waardering voor je reactie”, vertelt de politierechter.

8 maart 2022. E.V., hoogzwanger op dat moment, rijdt met haar wagen in de Hazelstraat als het aan het kruispunt met de Roeselarebaan gruwelijk fout loopt. Wanneer de 24-jarige vrouw het kruispunt wil oversteken, fietst net ook de 60-jarige P.V. uit Torhout voorbij. De jonge vrouw had de fietser niet opgemerkt en reed hem aan.

LEES OOK.Fietser (60) in kritieke toestand na aanrijding door hoogzwangere vrouw

Het slachtoffer vloog tegen de vooruit van de wagen en viel met een smak op de grond. De automobiliste stapte onmiddellijk uit en begon het slachtoffer te reanimeren. “Vanwaar uw beslissing om meteen te reanimeren?”, vraagt de politierechter zich af. “Veel mensen zouden in shock zijn of blokkeren, maar jij gaat resoluut over tot reanimatie.”

Grote impact

Het ongeval heeft nog steeds een grote impact op de vrouw, die duidelijk geëmotioneerd was tijdens de zitting. “Drie dagen na het ongeval is mijn cliënte bevallen van een zoontje”, vertelt advocaat Michiel Van Eeckhoutte. “Het ongeval laat nog steeds een grote impact na. Ze heeft dit niet gewild.”

Daarom vroeg meester Van Eeckhoutte de opschorting, al gingen het Openbaar Ministerie en de politierechter daar niet in mee. “Ik heb respect en waardering dat je onmiddellijk bent overgegaan tot de reanimatie, maar ik ga je wel straffen”, zei de rechter.

De vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel, een geldboete van 400 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van drie maanden, waarvan twee derde met uitstel.