Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit schrapt 85 procent van personeelsbestand

Virgin Orbit geeft aan dat het er niet in slaagt om zich van het nodige kapitaal te verzekeren. Het bedrijf, gestart in 2017, brengt kleine satellieten in een baan rond de aarde. In januari mislukte een poging om met een omgebouwde jumbojet als lanceerplatform de eerste raket te lanceren vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Het aandeel van het bedrijf, dat al in dalende lijn zat sinds eind 2021, verloor donderdagavond op de beurs van New York 16 procent van zijn waarde tot 34 cent. In de voorbeurse handel vrijdag verloor het aandeel nog eens 50 procent.