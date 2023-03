James Bond maakt comeback voor kroning van Charles

De nieuwe roman zal uitkomen op 4 mei, twee dagen voor de kroning. Het boek krijgt de titel ‘On His Majesty’s Secret Service’. Dat is een knipoog naar het tiende boek in de reeks, het in 1963 door Fleming geschreven ‘On Her Majesty’s Service’. In tegenstelling tot de vorige James Bond-avonturen, zal deze episode zich afspelen in de 21ste eeuw.

Ian Fleming Publications, dat de rechten op de personages van wijlen Ian Fleming beheert, heeft acteur en schrijver Charlie Higson gevraagd om het nieuwe avontuur neer te pennen. Higson is 64 en schreef eerder al de vijf Young Bond-boeken, die voorafgaan op de originele serie.

“Al wat je wilt van een Bond-verhaal zit er in”, vertelt Higson. “Seks, geweld, auto’s, een kleurrijke slechterik met een akelige handlanger en natuurlijk Bond zelf.”

Alle royalty’s van de verkoop van het boek zullen naar een organisatie die kansarme kinderen leert lezen en schrijven gaan.