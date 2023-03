Ook na aanklacht blijven aanhangers Donald Trump steunen: “Het gaat hem het presidentschap geven, let maar op”

Donderdag verzamelden aanhangers van Donald Trump zich in Mar-a-Lago, waar zijn privéverblijf ligt. Dat deden ze om de voormalige president een hart onder de riem te steken nadat hij werd aangeklaagd. Ze zijn er zeker van dat Trump hier sterker gaat uitkomen: “Het gaat hem het presidentschap geven, let maar op.”

Donald Trump wordt aangeklaagd omdat hij in 2016 zwijggeld zou hebben betaald aan pornoactrice Stormy Daniels. In 2006 zou hij Melania bedrogen hebben met Daniels, al heeft hij dat altijd ontkend. In 2016 dreigde Daniels voor de presidentsverkiezingen naar de tabloids te gaan met haar verhaal. Tot Michael Cohen, voormalig advocaat van Trump, haar 130.000 dollar aan zwijggeld betaalde. De betaling zou mogelijk een illegale poging geweest zijn om de verkiezingen te beïnvloeden. (BVH)