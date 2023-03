Europees antifraudebureau opent onderzoek naar Commissieambtenaar na ophef over Qatar-reizen

Hololei, een Est, kwam begin maart in opspraak toen bleek dat hij tussen 2015 en 2021 negen gratis vluchten met Qatar Airways had genoten. Ook hotelkosten werden gedekt. De meeste vluchten vonden plaats op een moment dat de Europese Commissie met Qatar over een luchtvaartakkoord aan het onderhandelen was. De zaak volgde in de nasleep van het corruptieschandaal dat in het Europees Parlement is losgebarsten.

Hololei stond aan het hoofd van het directoraat-generaal Transport en Mobiliteit bij de Commissie. Woensdag raakte bekend dat hij zijn overplaatsing gevraagd heeft en vanaf morgen/zaterdag aan de slag gaat als adviseur bij het directoraat-generaal Internationale Partnerschappen.

OLAF wil enkel bevestigen dat het inderdaad een onderzoek geopend heeft. Meer commentaar wil het niet geven.

Eerder zei de Europese ombudsman Emily O’Reilly al dat de zaak “legitieme vragen over mogelijk ongeoorloofde beïnvloeding van Europese besluitvorming” oproept. Bovendien bleek dat Hololei als hoogste ambtenaar van het departement zelf verantwoordelijk was voor de beoordeling van een mogelijk belangenconflict.

De Commissie zelf stelde dat Hololei geen regels had overtreden, maar intussen zijn de interne regels rondom betaalde reizen wel aangescherpt.