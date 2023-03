Onderzoek naar machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag op Mechelse hogeschool

Bedrijfsrevisor PwC voet een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik, fraude, grensoverschrijdend gedrag en nepotisme bij de Thomas More Hogeschool in Mechelen. Het onderzoek zou draaien rond de huidige manager van de businnessafdeling van de hogeschool en werd opgestart nadat medewerkers van de afdeling een collectieve klacht hadden ingediend tegen de man. Dat schrijft weekblad Knack, dat kon spreken met (oud-)medewerkers van de afdeling.

Het onderzoek volgt een eerder onderzoek van IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, op. Dat kwam er nadat een groep medewerkers van de dienst een anonieme collectieve melding van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag indienden tegen de unitmanager en zijn rechterhand, nadat een opleidingsmanager plots ontslagen werd.

Gebrek aan verantwoordelijkheid en vriendjespolitiek

De medewerkers, die aan het woord komen in Knack, spreken van een ‘hoge werkdruk’, ‘manipulatief leiderschap’, ‘gebrek aan menselijkheid’ en een ‘verziekte werksfeer’. Er wordt ook gesproken van een verdeel-en-heerspolitiek, gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de manager die zelden aanwezig is en bedreigingen met ontslag. Ook zou de unitmanager aan vriendjespolitiek gedaan hebben, waarbij kennissen van de man aan job als docent aangeboden kregen, soms zonder het nodige diploma.

Volgens het eerdere onderzoek van IDEWE waren er aanwijzingen van ‘instrumenteel grensoverschrijdend gedrag’ en ‘misbruik van de machtspositie’.

Nepotisme en financieel misbruik

Verder onderzoek PwC ook beschuldigingen van nepotisme en financieel misbruik. Zo zou de unitmanager gebruikgemaakt hebben van zijn positie aan de hogeschool om studenten stages te laten uitvoeren bij zijn eigen vzw in Kaapverdië. Daarbij zouden de studenten ook hebben moeten betalen voor het regelen van de stageplaatsen en zette de man zijn schoonbroer in om opvang en logement te organiseren voor de stagiairs.

Een ander element in het onderzoek is de organisatie van de zogenaamde ‘More Seminars’, een reeks lezingen van gastdocenten. Studenten dienen voor die lezingen 90 euro per academiejaar te betalen, bovenop het inschrijvingsgeld. Het is niet duidelijk waar dat geld naartoe gaat.

“Aan de slag met bezorgdheden”

Algemeen directeur Stijn Coenen deelt in een korte reactie mee dat er “inderdaad een traject gelopen wordt binnen de afdeling, dat niet makkelijk is. Als hoofd van de instelling wil ik echter zorg dragen voor al mijn mensen. Met die bezorgdheden zijn we ook aan de slag gegaan, zie het onderzoek bij IDEWE.” Over het PwC-onderzoek wilde de man geen details kwijt, aangezien het onderzoek nog loopt.

Het onderzoek van PwC zou eind deze maand klaar moeten zijn. PwC zelf wenste geen commentaar te geven tijdens het lopende onderzoek. Ook Thomas More wenst niet te reageren voor het onderzoek is afgerond.