Man (58) uit Brugge krijgt vier jaar cel voor verkrachting en aanranding van elfjarig meisje: “We waren verliefd op elkaar”

De moeder van het slachtoffer stapte op 27 december 2021 naar de politie. Ze legde uit dat haar zwakbegaafde dochter, bij wie ook autisme werd vastgesteld, sinds twee weken bij haar meter verbleef. In het café van die meter kwam ze vaak in contact met de beklaagde, die er vaste klant was. De moeder kreeg argwaan toen het slachtoffer een angstige indruk maakte tijdens het videobellen. Bovendien zou er in de zomervakantie ook al sprake geweest zijn van ongezonde interesse.

Het elfjarige meisje bevestigde aan haar mama en aan de politie dat Luc L. inderdaad over de schreef ging. Tot drie keer toe werd ze manueel verkracht. De beklaagde ging zelfs door toen het slachtoffer aangaf dat het pijn deed. Ze moest ook zelf de vijftiger manueel bevredigen. De feiten speelden zich af bij de beklaagde thuis, maar ook eens in het café.

Na zijn arrestatie in september 2022 bekende L. de seksuele contacten met het meisje. Naar eigen zeggen deden ze al een drietal jaar samen uitstapjes en waren ze zo verliefd geworden op elkaar. De beklaagde ontkende wel dat er sprake was van tongzoenen of van een poging om haar met zijn penis te penetreren. Sinds zijn arrestatie zit hij in voorhechtenis.

Het openbaar ministerie had drie jaar gevangenisstraf gevorderd, deels met probatieuitstel. De verdediging kon zich vinden in het opleggen van voorwaarden, maar vroeg wel de vrijspraak voor het aanzetten tot ontucht. De rechtbank oordeelde echter dat L. duidelijk haar seksuele nieuwsgierigheid had geprikkeld, bijvoorbeeld door samen met haar naar porno en erotische films te kijken. Daarnaast werd verwezen naar de vele liefdesberichten.

De Bruggeling werd uiteindelijk veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan drie jaar met uitstel en gekoppeld aan voorwaarden. L. is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt en mag twintig jaar geen functies uitoefenen waarbij hij in contact komt met minderjarigen. Ten slotte moet hij aan het slachtoffer en haar moeder respectievelijk 10.000 en 3.500 euro schadevergoeding betalen.