Familie kan Brugse Davy (34) weer in de armen sluiten na opsluiting in Mexicaanse cel: “Hij werd er vastgehouden in middeleeuwse omstandigheden”

Met alleen een zakje vol vuile kledij, een visa-kaart, zijn telefoon en paspoort, keerde Davy terug uit Mexico. Het terugzien met familie was emotioneel. — © rr

Brugge/Mexico

Geluk, verdriet, maar vooral heel wat tranen: het weerzien tussen Bruggeling Davy (34) en zijn familie donderdagnacht was bijzonder emotioneel. De dertiger zou normaal gezien zaterdagavond van Mexico naar huis terugkeren, maar kreeg geen toegang tot het vliegtuig. Daarna belandde de man in een rollercoaster van gebeurtenissen. Hij werd opgepakt door de politie en belandde uiteindelijk in de cel.