Vakbonden organiseren zaterdag solidariteitsacties aan 40-tal Delhaize-winkels

De verschillende vakbonden bij Delhaize gaan zaterdag aan een 40-tal winkels in heel het land een “solidariteitsactie” organiseren. Met de bijeenkomsten willen ABVV, ACV, ACLVB en hun vakbondscentrales de klant vragen om solidair te zijn met de werknemers van de supermarkten in eigen beheer die Delhaize in de toekomst wil laten uitbaten door zelfstandigen. Dat meldt de socialistische bediendebond BBTK.

Sowieso verwachten de bonden zaterdag een grote actiebereidheid bij de 128 betrokken winkels in eigen beheer, zo voegt Wilson Wellens van ACLVB toe. Ook de winkels waar acties zijn, zouden dichtblijven, klinkt het. Sinds de aankondiging van de ‘franchisering’ op 7 maart, zijn dagelijks tientallen winkels gesloten door acties van het personeel. Op zaterdag, een belangrijke dag voor supermarktbedrijven, lag de voorbije weken het aantal gesloten winkels het hoogst.

In een persbericht haalt BBTK onder meer aan dat Delhaize “geen bedrijf in moeilijkheden dat verlies maakt” is. “Delhaize stelt dat de geïntegreerde winkels zowat 1,1 procent verlies aan groei kennen, terwijl de gefranchiseerde formats een positieve groei van 3,5 procent laten optekenen. Dat is appelen met peren vergelijken”, klinkt het ook. “Het is trouwens zo dat 25 procent van de gefranchiseerde winkels in moeilijkheden verkeert en dat dit regelmatig leidt tot ontslagen. Er zijn andere manieren om de verkoopcijfers op te krikken en groei te realiseren dan trouwe werknemers aan de deur te zetten.”

Zaterdag verzamelen de vakbonden in Vlaanderen aan winkels in Hasselt, Houthalen, Sint-Truiden, Roeselare, Ledeberg, Wondelgem, Sint-Kruis (Brugge), Antwerpen, Deurne, Berchem en Kessel-Lo. Ook aan alle 22 Brusselse Delhaizes in eigen beheer komen rood, groen en blauw samen, net als aan acht Waalse winkels.