Steeds meer Belgen kopen huis aan de Costa Blanca, en daar zijn meerdere redenen voor

De aantrekkingskracht van Benidorm, Calpe en Torrevieja op de Belgen is nog steeds niet uitgewerkt, integendeel. Volgens de nieuwste cijfers van Observatoria, de statistische dienst van de regio Alicante, kochten in het derde kwartaal van 2022 maar liefst 713 Belgen een woonst in de streek. Dat is een plotse en forse stijging van 7,4 procent in vergelijking met vorig jaar.

“De trend aan de Costa Blanca is inderdaad opmerkelijk”, zegt Carl Vorsselmans, Antwerpenaar van nieuwbouwinspanje.com dat verschillende vastgoedkantoren in heel Spanje beheert en een goed zicht heeft op de globale Spaanse immomarkt. “De redenen daarvoor zijn het grote aanbod woningen voor een schappelijke prijs, de nabijheid van de luchthaven van Alicante, maar vooral de zonzekerheid, zelfs in de winter. Dat is meteen de grote troef tegenover de in de winter toch wel gure en eerder kille Costa Brava met Barcelona als centrum.”

Carl Vorsselmans. — © IF

“Zo’n 80 procent van onze Belgische klanten kiest voor een appartement of penthouse”, zegt Vorsselmans. “En heel opmerkelijk: het profiel van de koper in Benidorm of andere plekken is ook steeds jonger, waardoor ze kiezen voor meerdere kortere trips, vooral weekendgangers”.

Belgen na de Britten

Belgen gaven gemiddeld 235.928 euro uit aan een Spaanse woning met zwembad. Zij staan hiermee op de vierde plaats van landen die het meeste geld spenderen aan een woning in de provincie Alicante. De Belgen zijn na de Britten de tweede grootste groep buitenlanders in die streek.

