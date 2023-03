De ene topaffiche na de andere en dan ook nog eens een clash tussen Rode Duivels: vijf matchen die u niet mag missen dit weekend

De interlandbreak ligt nog maar net achter ons of het internationale topvoetbal baart al nieuwe topaffiches om bij te watertanden. Manchester City-Liverpool is een absolute topaffiche in Engeland, Bayern-Dortmund is een rechtstreeks duel om de koppositie in Duitsland en in Italië krijgt Napoli kans om te demonstreren tegen regerend kampioen Milan. Dit zijn onze vijf matchen om naar uit te kijken voor komend weekend.

Manchester City-Liverpool zaterdag, 13u30

Manchester City kan zaterdagmiddag maar beter winnen van Liverpool om in het spoor van leider Arsenal te blijven. The Gunners tellen al acht punten meer met één match meer gespeeld. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan: Liverpool was de voorbije jaren zowat de enige ploeg die het City echt moeilijk kon maken. The Reds beleven met een zesde plek een teleurstellend seizoen, maar wisten wel de heenmatch van City te winnen op Anfield Road. Bovendien is Erling Haaland onzeker voor de partij, hij kampt met een hamstringblessure. Kevin De Bruyne wordt na zijn vijfsterrenmatch voor de Rode Duivels tegen Duitsland wel aan de aftrap verwacht.

Bayern-Borussia Dortmund zaterdag, 18u30

Geen Belgen in dé Duitse topper - of het zou al een cameo van Thomas Meunier van de bank moeten zijn - maar wel verhaallijn genoeg. Net voor de interlandbreak zette Bayern München namelijk coach Julian Nagelsmann op straat na een 2-1-nederlaag tegen Leverkusen, waarna de leidersplaats verspeeld werd aan… Dortmund, dat nu één punt meer heeft. Als vervanger werd Thomas Tuchel binnengehaald, vrij na zijn passage bij Chelsea en in Duitsland vooral bekend als voormalig trainer van… opnieuw Dortmund. Op het spel: de leidersplaats in de Bundesliga. Moet er nog peper en zout zijn?

Rennes-Lens zaterdag, 21u

In de Franse subtop kijken de nummers vijf en drie elkaar zaterdagavond in de ogen in de match tussen Stade Rennes en Lens. Zullen elkaar ook in de ogen kijken: Loïs Openda en Arthur Theate. De eerste staat voorin bij Lens en was in de voorbije twee Ligue 1-matchen goed voor liefst vijf goals, de tweede staat achterin bij Rennes en deed het in de interlandbreak prima bij de Rode Duivels. Ook van de partij: Jérémy Doku. Rennes-coach Bruno Genesio maakte zich vorige week nog behoorlijk kwaad dat de flankaanvaller zich met een blessure moest melden bij de Belgische nationale ploeg, maar de Rode Duivel is nu wel weer wedstrijdfit voor de (sub)topper tegen Lens.

Fenerbahce-Besiktas zondag 19u30

In de Turkse Süper Lig staat met Fenerbahçe-Besiktas één van de altijd beladen stadsderby’s van Istanbul op het programma. Leider Galatasaray van Dries Mertens kan een goede zaak doen indien eerste achtervolger Fenerbahçe daar punten laat liggen. ‘Fener’ komt ook gehandicapt aan de start van het duel met de nummer drie van Turkije, want topscorer Enner Valencia (25 goals in 21 competitiematchen) is out met een meniscusblessure en ook Michy Batshuayi staat nog geblesseerd aan de kant in de match tegen zijn ex-ploeg.

Napoli-AC Milan zondag 20u45

Negentien punten voorsprong met nog elf matchen te gaan: de eerste Scudetto sinds het tijdperk-Maradona kan Napoli bijna niet meer ontglippen, en dus mag het dodelijke duo Kvaratskhelia-Osimhen - samen dit seizoen al betrokken bij vijftig goals - stilaan aan een ereronde beginnen. Het AC Milan van landgenoten Alexis Saelemaekers, Aster Vranckx en Charles De Ketelaere heeft net een zwakke één op negen opgetekend in de Serie A en mag al beginnen bibberen.