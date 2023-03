Datum Afrika Cup 2024 ligt vast

De Afrika Cup zou normaal in juni van dit jaar van start gaan, maar afgelopen zomer werd beslist het toernooi te verplaatsen naar begin 2024 om zo het regenseizoen in gastland Ivoorkust te vermijden. De CAF bevestigde donderdag op haar officiële website dat het uitgestelde toernooi zal lopen van 13 januari volgend jaar tot 11 februari. Het gevolg hiervan is dat de Europese clubs hun Afrikaanse spelers zullen moeten missen en dat net in een drukke periode in het seizoen.

Ivoorkust is voor het eerst sinds 1984 het gastland en is dus automatisch gekwalificeerd. Ook het Zuid-Afrika van Hugo Broos, Algerije, Marokko, Tunesië, Burkina Faso en titelverdediger Senegal wisten zich al te verzekeren van hun plaats. Senegal versloeg vorig jaar in de laatste editie in de finale Egypte met 4-2 na strafschoppen. Kameroen was toen het gastland.