Trump aangeklaagd: waar gaat de zaak over?

Trump zou in 2006 zijn vrouw Melania, een jaar na hun huwelijk, bedrogen hebben met pornoactrice Stephanie Clifford – artiestennaam Stormy Daniels. Trump heeft die affaire steeds ontkend. Toen hij in 2016 presidentskandidaat was, dreigde Stormy Daniels naar de tabloids te stappen met haar verhaal. Eind oktober 2016, vlak voor de verkiezing, kreeg ze 130.000 dollar zwijggeld betaald van Michael Cohen, Trumps toenmalige advocaat. Trump betaalde dat bedrag nadien aan hem terug, in schijven van 35.000 dollar.

Op zich is zwijggeld betalen niet illegaal. Maar de betaling werd verkeerdelijk ingeschreven in Trump boekhouding: als advocaatkosten aan Cohen, voor “juridisch advies”. Fraude, volgens Democratisch procureur van New York Alvin Bragg, die het onderzoek leidde. De betaling zou ook beschouwd kunnen worden als een overtreding van de verkiezingswetgeving: het zou een illegale poging geweest zijn om met een betaling de verkiezingen te beïnvloeden, om geen stemmen te verliezen door een onfris verhaal over een affaire.

Een grand jury van 23 burgers moest verschillende getuigen horen en beslissen of er genoeg bewijs was in de zaak om Trump aan te klagen. Donderdag oordeelde ze dat dit het geval is.

De precieze aanklachten tegen Trump zijn nog niet bekend. Hij zal pas de komende dagen formeel aangeklaagd worden. Volgens CNN gaat het om 30 overtredingen met betrekking tot bedrijfsfraude. Trump zal ook naar Manhattan moeten komen om voorgeleid te worden en onder meer zijn vingerafdrukken te laten afnemen. Bragg heeft Trumps advocaat gecontacteerd om “zijn overgave” aan justitie te coördineren voor een voorgeleiding naar aanleiding van een akte van beschuldiging van het hooggerechtshof, meldde hij. Volgens een advocaat van Trump zal hij zich dinsdag aanbieden.

“Verrader” Cohen

Trump heeft nog niet met de aanklagers in de zaak gesproken. Stormy Daniels heeft dat wel al gedaan, net als voormalige werknemers van Trump. Inclusief Michael Cohen, die als “verrader” ondertussen compleet in ongenade is gevallen met Trump.

Nieuws over het zwijggeld kwam in 2018 naar buiten – net als Daniels’ verhaal, toen bleek dat Trump de geheimhoudingsovereenkomst nooit ondertekende. Justitie begon dat jaar een onderzoek naar het zwijggeld, waarbij Trump aanvankelijk buiten schot bleef. Cohen pleitte toen schuldig aan onder meer inbreuken op de campagnefinancieringswet. Het leverde hem een celstraf van drie jaar op. Terwijl Trump beweert dat hij gewoon het advies van zijn toenmalige advocaat volgde, beweert Cohen dat hij handelde in opdracht van de oud-president.

Er lopen momenteel nog verschillende andere gerechtelijke onderzoeken tegen Trump, over grootschalige fraude bij de Trump Organization, over gevoelige overheidsdocumenten die hij na zijn presidentschap meenam naar zijn privéverblijf Mar-a-Lago, en over zijn rol in de bestorming van het Capitool. In de staat Georgia heeft een grand jury bovendien al aanbevolen om Trump aan te klagen voor zijn pogingen om de verkiezingsresultaten daar ongedaan te maken. Deze zaak rond het zwijggeld is in feite de minst gewichtige, maar dat Trump effectief aangeklaagd is, maakt ze historisch. Het is de eerste keer dat een (oud-)president strafrechtelijk vervolgd wordt.