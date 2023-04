Activisten laten banden van 150 SUV’s leeglopen: “Bij aanrijding heeft voetganger twee keer zoveel kans om te overlijden”

In Brussel hebben leden van de groep STOP SUV: Tyre Extinguishers de banden van zo’n 150 SUV’s laten leeglopen. “Het is gevaarlijk om zo’n grote, energieverslindende, vervuilende en gevaarlijke voertuigen te gebruiken terwijl er veel alternatieve oplossingen zijn.”

Het is al de tweede keer op korte tijd dat de beweging de banden van SUV’s laat leeglopen. Eerder deze maand had de groep STOP SUV: Tyre Extinguishers al de banden van een veertigtal wagens laten leeglopen in Etterbeek. In de nacht van donderdag op vrijdag hebben ze hun werkingsgebied uitgebreid en gingen ze ook in Ukkel, Sint-Gillis, Elsene en de Europese wijk te werk.

LEES OOK. Klimaatactivisten laten banden van 41 terreinwagens leeglopen: “Maar neem dit niet persoonlijk”

“SUV’s zijn niet alleen een ramp voor het milieu, ze vormen ook een ernstige bedreiging voor onze gezondheid. Vanwege hun gewicht en hun imposante afmetingen zijn deze voertuigen veel gevaarlijker dan andere. Hun bestuurders hebben dus tien procent meer kans op een ongeval. Bij een aanrijding met een voetganger heeft de voetganger twee keer zoveel kans om te overlijden”, klinkt het.

De groepering vraagt daarom aan de overheid om dat type voertuig in steden te verbieden. Ook in Gent werden in de nacht van donderdag op vrijdag de banden van een vijftigtal wagens leeggelaten. Daar liet de groep ook een boodschap achter bij de wagens. “Let op - Jouw SUV doodt! We hebben één of meerdere van uw banden leeggepompt. Je zult boos zijn, maar pak het niet persoonlijk op. Jij bent het niet, het is jouw auto.”

LEES OOK. Actiegroep zet banden van geparkeerde SUV’s plat in Gent: “Jouw wagen doodt!”