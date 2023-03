Laura De Neve en Laura Deloose blijven RSCA Women trouw

De carrière van huidig aanvoerster Laura De Neve bij paars-wit begon in 2009. Sindsdien won ze niet minder dan zeven trofeeën met RSCA Women. “Laura is de leidster van het team, zowel op als naast het veld. Ze draagt de kapiteinsband sinds 2017”, klinkt het in de mededeling.

Laura Deloose kwam een jaar later aan bij RSCA, in 2010. “Ze werd een vaste waarde in de verdediging, en speelde met haar ervaring en talent een belangrijke rol in het succes van de RSCA Women van de afgelopen jaren.”