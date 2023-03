Zware kop-staartbotsing op E17 richting Antwerpen: jonge bestuurder in levensgevaar

Zwaar ongeval op E17 in Kruibeke - video: ypw. — © Het Nieuwsblad

Vrijdagnamiddag rond 14 uur is er een zware kop-staartbotsing gebeurd op de E17 in Kruibeke in de richting van Antwerpen. Een bestuurder werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het parkeerterrein in Kruibeke. Een personenwagen met Poolse nummerplaat reed hard achteraan in op een vrachtwagen. De bestuurder van de auto, een jongeman, zat bij aankomst van de hulpdiensten bewusteloos achter het stuur. De brandweer kon de man uit zijn wagen bevrijden, waarna hij in levensgevaar naar het ziekenhuis werd gebracht.

Door het ongeval is de rechterrijstrook van de E17 versperd wat voor een hoop fileleed veroorzaakt in de richting van Antwerpen. Ook in de rijrichting van Gent staat ondertussen een kijkfile.

© ypw