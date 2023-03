Na moord op barones Mimi Ullens door stiefzoon, wil baron zich opnieuw verzoenen met zijn kinderen

De feiten dateren van woensdagvoormiddag omstreeks 10.00 uur. Nicolas Ullens trok naar de adellijke villa in de Chemin du Bon-Air in de chique Waalse gemeente Lasne waar Guy en Mimi wonen. Het kwam tot een hoogoplopende ruzie tussen de zoon enerzijds en zijn vader en stiefmoeder Mimi anderzijds. Het koppel stuurde hem weg.

Enkele minuten later verliet het koppel zelf het domein, maar ze werden tegengehouden door Nicolas. Hij reed de Golf, waar Mimi achter het stuur zat, aan, stapte uit en haalde een vuurwapen boven. Mimi werd doodgeschoten, maar ook de baron zelf werd geraakt. Nicolas ging zich daarop aangeven bij de politie.

Volgens zijn dochter Brigitte, en de zus van Nicolas, is hij ondertussen wel opnieuw thuis en is zijn verwonding niet ernstig. “Hij moest naar het ziekenhuis, maar is al thuis. Hij is zich goed bewust van wat er is gebeurd. Het is erg moeilijk voor hem. We willen er als familie voor hem zijn.”

Volgens het parket zou “een conflict van financiële aard” aan de basis liggen van het drama, zo vernemen we en dat wordt ons bevestigd door dochter Brigitte. De familiebanden waren al jaren niet meer zoals voordien.

Deze vrijdag bevestigt een nabije bron aan La Dernière Heure dat de baron in orde is. Naar verluidt is hij druk aan de telefoon met zijn advocaten. Zijn kinderen hebben hem gebeld. Hij wil zich nu verzoenen met zijn kinderen.

(sgg)