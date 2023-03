Gletsjers in Oostenrijk smelten aan recordtempo

In de Oostenrijkse Alpen zijn de gletsjers vorig jaar aan het snelste tempo gesmolten sinds het begin van de metingen. Ze verloren in 2022 gemiddeld zo’n 29 meter aan lengte, de hoogste waarde sinds het einde van de 19de eeuw. Dat heeft de Oostenrijkse Alpenvereniging (ÖAV) vrijdag laten weten. In 2021 krompen de ijsmassa’s ‘maar’ met 11 meter.