“Hopelijk merkt helikopter hem op”: bedrijf maakt gigantische fiets uit houtstapels voor Ronde van Vlaanderen

Dat Zulte dorp is van de Ronde, mogen ze hoog in de lucht ook weten. De werknemers van houtbedrijf Ide Woods hebben hun materieel op creatieve wijze geplaatst op hun binnenplaats. Wie de houtstapels bekijkt vanuit vogelperspectief, ziet een gigantische fiets. “De Ronde passeert op één kilometer van hier”, zegt kraanmachinist Rudy Beulque. “Hopelijk gaan ze hem opmerken.”

Een volledige foto maken van het werk, dat zal vooral per helikopter moeten. Met de hoogtewerker in de uiterste hoek van de binnenplaats en de fotograaf op maximumhoogte - of toch de hoogte die de wind en regen toelaat - valt het reusachtige werk nipt te fotograferen. (Lees verder onder de foto)

De ploeg van Ide Woods hoopt dat hun werk aandacht zal krijgen vanuit de helikopter. — © dkr

“We hebben de fiets eerst op papier uitgetekend”, zegt operationeel verantwoordelijke Bart Verhoeyen. “Met ons grote team was de klus op enkele uren geklaard. Het idee komt van Rudy. Hij is een fiere Zultenaar en inspireerde ons om iets te doen voor de gemeente. En zo zetten we ons werk als industriële zagerij ook in de kijker.”

“Oorspronkelijk gingen we boomstammen gebruiken, maar die waren te dun en te donker om goed zichtbaar te zijn vanuit de lucht”, zegt Rudy. “Onze gezaagde panelen zijn volumineuzer en lichter van kleur. We denken dat de helikopter die de Ronde volgt ze goed zal kunnen zien. Het is natuurlijk afwachten of ze de fiets in beeld gaan nemen, maar zondag zijn we gekluisterd aan het scherm.”

“We zijn een bruisende en boeiende gemeente en dat mogen ze overal in Vlaanderen weten”, zegt Rudy nog, die tevens politiek actief is bij de partij Open Zulte.

De werklieden van Ide Woods zijn fier op het resultaat. “Het was hoe dan ook een mooie teambuilding”, zegt Bart. “Nu afwachten of we worden opgemerkt.”