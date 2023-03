Van pluimpjes tot luchtdrukvibrators. Al 20 jaar maken vrouwen (en ook mannen) kennis met seksspeeltjes en toebehoren dankzij Upper at home. — © Joerie Dewagenaere

West-Vlaanderen

Na 100.000 avonden en één miljoen verkochte vibrators is het feest: Upper at home – zeg niet UpperDare – viert zijn twintigste verjaardag. Intussen zijn de homeparty’s ingebakken én ondergingen ze een evolutie. Het gaat bovendien niet enkel om de verkoop van seksspeeltjes, ook over sekseducatie en zelfliefde.