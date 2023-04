Stijn De Smet kijkt uit naar clash tussen twee van zijn ex-clubs: “Voor KV Kortrijk is winnen belangrijker dan voor Cercle”

KV Kortrijk gaat op Jan Breydel op zoek naar een geruststellende driepunter, want winnen van Cercle betekent zo goed als de redding. Maar de groen-zwarten hebben dan weer de top acht nog in het vizier. “Cercle zal natuurlijk willen winnen, maar voor KVK is winnen toch nog net iets belangrijker”, meent Stijn Desmet, die bij beide West-Vlaamse eersteklassers heeft gespeeld.

Stijn De Smet (38), ex-speler van KV Kortrijk en Cercle Brugge, houdt zich momenteel niet meer bezig met voetbal. De voormalige aanvaller is momenteel actief als vastgoedmakelaar in Jabbeke. “Ik heb eigenlijk een compleet andere weg ingeslagen dan het voetbal. Ik werk nu in de vastgoedsector, maar kom door mijn zoontjes nog in contact met het voetbal. Mijn ene zoontje voetbalt bij de jeugd van Cercle en daarom pik ik soms een match mee van groen-zwart. Ik woon ook dicht bij Jan Breydel. Maar of ik ambities heb als trainer? Neen, het is goed voor mij zoals het nu is. Ik heb voor mijn huidige job gestudeerd en ben er ook trots op.”

“Ik wil gewoon dat beide clubs in de hoogste afdeling blijven, want ik blijf veel sympathie hebben voor die ploegen. Bij Kortrijk speelde ik Play-off 1 en met Cercle behaalden we een vierde plek” Stijn Desmet, ex-Kerel en ex-Cercle

Zowel KV Kortrijk als Cercle Brugge kan de punten goed punten goed gebruiken. De Kerels kunnen een definitieve gooi doen naar het behoud, terwijl de Vereniging opnieuw aansluiting wil vinden met de top acht. “Er staat voor beide clubs inderdaad nog heel wat op het spel”, zegt De Smet. “Het blijft voor mij natuurlijk ook een speciaal duel. Normaal zou ik gaan kijken in het stadion, jammer dat er wat tussenkwam. Je merkt dat Cercle echt dat plekje in die top acht wil, maar daarnaast wil KVK zich redden. Een overwinning is belangrijker voor KV Kortrijk dan voor Cercle, vind ik. Ik wil gewoon dat beide clubs in de hoogste afdeling blijven, want ik blijf veel sympathie hebben voor die ploegen. Bij Kortrijk speelde ik Play-off 1 en met Cercle behaalden we een vierde plek. Onverhoopte successen, maar ik ben er wel trots op. KV Kortrijk is ook een club die in mijn hart zit. In het begin van het seizoen zei ik dat ze nooit in de problemen mochten komen, omdat ze over voldoende kwaliteit beschikken. Maar het draaide plots anders uit. Gelukkig hebben ze het tij kunnen keren.”

Goede vriend D’Haene

De Kortrijkse kapitein Kristof D’Haene (32) stopt op het einde van het seizoen met professioneel voetbal. Voor velen een verrassing, maar voor De Smet niet. “Ik wist dat al eventjes. Ik kom nog steeds goed overeen met Kristof. Het is natuurlijk jammer dat hij stopt, want hij beschikt nog altijd over de beste voorzet van eerste klasse. Het zal ook iets speciaals zijn voor hem, een laatste keer in Jan Breydel spelen tegen Cercle (de Kortrijkse kapitein speelde ook vijf jaar voor Cercle, red.). Kristof verdient een waardig afscheid.”