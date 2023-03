Daders bloedbad Boetsja “zullen worden berecht”, zegt De Croo

De Russische soldaten die het bloedbad in het Oekraïense Boetsja hebben aangericht, zijn “moordenaars en ze zullen berecht worden voor hun misdaden”. Dat heeft premier Alexander De Croo in een videoboodschap gezegd op de Boetsja-top, die Oekraïne vrijdag heeft georganiseerd.

“Vandaag eren we deze burgers van Oekraïne, die zijn neergemaaid door een leger en regime die het bestaansrecht van de Republiek en het volk van Oekraïne ontzeggen”, zei de premier.

Herdenking is volgens hem belangrijk, maar niet voldoende. “De Russische soldaten die deze bloedbaden hebben aangericht, moeten weten dat ze niet stilletjes zullen worden vergeten. Want zij zijn moordenaars en ze zullen berecht worden voor hun misdaden. De bevelvoerende officiers die hun troepen niet intoomden, maar hen daarentegen aanmoedigden, zullen niet vreedzaam uit dienst gaan. Want ook zij zijn oorlogsmisdadigers en zullen berecht worden”, aldus De Croo. “Er zal geen gemoedsrust zijn voor de generaals die deze agressie hebben gepland en georganiseerd. Ze kennen hun lot al: dood in de strijd of levenslange opsluiting bevolen door een internationaal gerechtshof.”

De premier zei eveneens dat Oekraïne niet alleen strijdt voor de territoriale integriteit en zijn toekomst als een natie, maar ook voor “onze gezamenlijke waarden en het behoud van de op regels gebaseerde internationale orde”. Hij herhaalde de steun van ons land aan Oekraïne. “We zullen jullie steunen in het verslaan van de agressor, en in het documenteren van deze gruwelijke misdaden en bij het berechten van deze misdadigers.”

Op 31 maart 2022 trokken de Russen weg uit Boetsja, een stad ten noorden van Kiev. De oorlog was toen ongeveer een maand bezig. Na de terugtrekking zijn honderden lichamen aangetroffen, waaronder 73 lichamen in een massagraf aan een kerk. In totaal zijn 458 lichamen van burgers aangetroffen in Boetsja, dat zo een symbool werd voor de oorlogsmisdaden gepleegd in Oekraïne.