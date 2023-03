Nieuwe belastende verklaringen tegen Oostenrijks ex-kanselier Kurz in corruptieonderzoek

Sebastian Kurz, voormalig kanselier van Oostenrijk, bevindt zich opnieuw in het oog van de storm, in het kader van het corruptieonderzoek dat loopt tegen hem. Er doken nieuwe onthullingen op, die vrijdag door de 36-jarige politicus echter werden afgedaan als “verzinsels”.

Donderdag vond een huiszoeking plaats op de zetel van de tabloid Heute in Wenen. De huiszoeking kwam er na verklaringen van de vroegere minister van Financiën Thomas Schmid. Die getuigde dat Kurz op de hoogte was van het gebruik van overheidsgeld tussen 2016 en 2018 om zijn populariteit een duwtje te geven. Verschillende kranten zouden lovende artikels of valse peilingen hebben gepubliceerd, in ruil voor overheidsadvertenties. Schmid was destijds een medestander van Kurz, maar wordt ook verdacht in het onderzoek en hoopt door mee te werken met het gerecht op strafvermindering.

De verklaringen van Schmid doken op in de Oostenrijkse pers. Zowel Kurz als de uitgever van ‘Heute’ ontkenden met klem.

Daarnaast wordt de voormalige Oostenrijkse kanselier er ook van verdacht gelogen te hebben voor een parlementaire commissie over de benoeming van Thomas Schmid aan het hoofd van een overheidsholding.

Alles samen worden negen mensen verdacht, bevestigt het parket dat zich bezighoudt met de strijd tegen corruptie. De onderzoeken zijn een uitloper van ‘Ibizagate’. Dat schandaal dateert uit 2019, waarbij FPÖ-partijleider Strache met een verborgen camera gefilmd werd op Ibiza terwijl hij praatte met een vrouw die zich voordeed als naaste familie van een Russische oligarch. Strache leek bereid overheidsprojecten te gunnen in ruil voor steun tijdens verkiezingscampagnes. Het schandaal leidde tot de val van de Oostenrijkse regering.