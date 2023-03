DE INSIDER. Hoe kan Wout van Aert de Ronde van Vlaanderen winnen? “Er is eigenlijk maar één manier”

“Ik moet juust niks”, zei Wout Van Aert na zijn zege in de E3 Prijs. Het is op een week tijd uitgegroeid tot een cultslogan. Maar onze chef wielrennen Wim Vos is het er niet mee eens: “Hij moet wél iets. Wout wordt betaald om topklassiekers te winnen”, zegt hij in onze podcast De Insider. “Maar als hij deze Ronde wil pakken, kan het ook een beetje zuur uitdraaien.”