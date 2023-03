Zo wil Rik De Mil een absoluut horrorscenario vermijden voor Club Brugge: “Maar we hebben het niet langer zelf in handen”

Vier wedstrijden heeft Club Brugge nog om een ticket voor de Champions’ Play-offs te veroveren. Elk ander scenario is pure horror voor de landskampioen, waar Rik De Mil het nu mag oplossen. De uitdaging is even ondankbaar als moeilijk, maar de interim-coach heeft een plan. “Of we de top 4 verdienen? Absoluut.”

Laat hen tijdens de week meer op doel schieten

Dertien doelpogingen, waarvan drie op het kader en zes naast de goal. Dat het vizier bij Club Brugge niet bepaald scherp stond op Kortrijk, is een understatement. De misser van Roman Yaremchuk was iconisch voor de manier waarop Club de zege weggaf. Hoe gaat De Mil het gebrek aan vertrouwen van zijn spelers voor doel aanpakken? “Soms ligt de oplossing voor de hand, en ik heb mijn groep gezegd hoe we daarmee aan de slag gaan”, aldus De Mil. “Er is een harde, en correcte analyse gemaakt. Op training leggen we de nadruk nu meer op afwerken op doel. De focus en scherpte voor de goal moet beter.”

Of De Mil zijn mannen nu massaal op de goal laat schieten op training? “Het is niet alleen schieten op doel, maar ook de juiste looplijnen aanbrengen”, vult hij aan. “Iedereen moet perfect weten wat zijn rol is wanneer wij aanvallen. Zo willen we extra scherpte creëren.”

De misser van Yaremchuk tegen KV Kortrijk toont het Brugse gebrek aan vertrouwen voor doel. — © BELGA

Spreek hun eergevoel (en hun potentiële transfer) aan

De Europe Play-offs halen: voor een kransje ploegen in de Jupiler Pro League is het seizoen dan uitermate geslaagd, bij Club heet dat een horrorscenario. Het gebeurde nog nooit sinds de invoering van de play-offs in het seizoen 2009-2010 dat blauw-zwart niet meedeed aan de eindronde voor de titel. “En de hele Club wil dat absoluut vermijden”, stipte De Mil aan. “Voor ons is dat een ongewone positie. Of ik reken op het eergevoel van mijn spelers? Ik zie ze elke dag hard werken, dus het is duidelijk dat ze uit deze positie willen raken.”

Voor Noa Lang, Tajon Buchanan en co. zou het een flinke streep door de rekening zijn als Club straks de Champions’ Play-offs zou missen. Zij willen zich tonen op het hoogste niveau met het oog op een mooie transfer. “Ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen op het veld”, wist De Mil nog. “Ons voordeel is dat we ervaring hebben. Dat we goed kunnen omgaan met druk. Nu moeten we die factor weliswaar gebruiken vanuit een ander perspectief.”

Het missen van de Champions’ Play-offs zou voor Lang een streep door de rekening zijn. — © BELGA

Kijk niet naar Gent, maar zorg eerst zélf voor je punten

Elke Brugse misstap kan nu fataal zijn. Dat beseffen ze maar al te goed in het Belfius Basecamp. “We moeten niet naïef zijn”, weet De Mil. “We zitten niet in de situatie waar we nog misstappen kunnen begaan. Het is zaak om alle punten te halen tijdens onze laatste vier matchen. Want de situatie is duidelijk: we hebben het niet meer zelf in handen.” Maar constant verwijzen naar AA Gent – dat momenteel twee punten voorsprong heeft en wel in de top vier staat –, dat werkt niet, zegt de Brugse coach.

“De focus moet op onszelf liggen”, weet De Mil. “Het moet efficiënter, we moeten beter gaan voetballen. Iedereen werkt hier dag en nacht om ervoor te zorgen dat we niet met een negatieve primeur zitten.” Het blijft toch een beetje gênant. Drie keer op rij kampioen, met voorsprong de rijkste club van België, en toch zo moeten wroeten om bij de beste vier ploegen van het land te horen. Verdient Club Brugge wel een plaatsje bij de elite na zo’n snertseizoen in eigen land? “Absoluut”, besloot De Mil zelfverzekerd.

