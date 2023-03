VIDEO. Even paniek nadat ex-topvoetballer Sergio Agüero hartritmestoornis krijgt tijdens livestream: “Wat gebeurt er?!”

Sergio Agüero hing in december 2021 zijn voetbalschoenen aan de wilgen, omdat dokters vanwege hartritmestoornissen het niet veilig achtten dat hij door zou gaan als profvoetballer. Dat de Argentijn daar serieus last van heeft, bleek woensdag ook tijdens een livestream op het gameplatform Twitch.

Terwijl hij te gast was in een livestream van Ibai Llanos, een van de bekendste Spaanse e-sporters, viel Agüero ineens stil en legde hij zijn hand op de plek van zijn hart. “Wat gebeurt er? Ben je oké?”, vroeg Llanos direct. Aguëro nam vervolgens even zijn tijd om zich te hervinden. “Ik denk dat ik een kleine aritmie had”, zei hij uiteindelijk.

Op de vraag of ze niet een dokter moesten opzoeken, stelde de voormalig topaanvaller de host gerust door hem een app op zijn telefoon te laten zien. “Nee, ik heb een chip (een ICD, red.) die dat detecteert en die heeft een signaal afgegeven.” Vervolgens gingen de twee rustig verder.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Agüero was jarenlang een van de meest trefzekere aanvallers op de Europese velden. Eerst voor Atlético Madrid en later lang voor Manchester City, waar hij uiteindelijk zelfs clubtopscorer aller tijden werd. De 106-voudig Argentijns international trok vervolgens naar FC Barcelona, maar al in zijn zesde wedstrijd voor de Catalanen moest hij het veld verlaten vanwege wat later bleek hartritmestoornissen.