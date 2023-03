T2 Frédéric De Meyer krijgt met SK Deinze het bezoek van de U23 van Standard: “We gaan enkele beloftevolle jongeren aan de aftrap brengen”

De Tigers staan na vier speeldagen op de tweede plaats, op vijf punten van Lommel SK. De Rouches staan op de voorlaatste plaats en vechten tegen de degradatie. Zij tellen zes punten meer dan Excelsior Virton, de rode lantaarn die voor een dubbele confrontatie met leider Lommel staat. Op vrijdag 7 april staat de terugmatch tussen SL16 en SK Deinze op de kalender. De Tigers behaalden in de reguliere competitie zes punten op zes tegen de Luikse jonkies.

Coach Marc Grosjean kan tegen SL16 geen beroep doen op Bafodé Dansoko. Hij sukkelt met een overbelasting van het peesweefsel en is enkele weken out. Joachim Carcela (kuit) is ook niet inzetbaar. Siebe Blondelle sukkelt met zijn onderrug en is twijfelachtig. Gonzalo Almenara is na een blessure opnieuw inzetbaar. Liridon Balaj viel tijdens het vriendschappelijke duel met KV Oostende uit met een hamstringblessure en zou pas volgende week de trainingen hervatten.

“Het is een van onze doelstellingen om enkele jongeren speelkansen te geven in de Relegation play-offs”, zegt T2 Frédéric De Meyer. “Wij willen onze kern evalueren met het oog op volgend seizoen. Die jongeren verdienen een kans en kunnen bewijzen dat ze dit niveau waard zijn. Ferdinan Marselino staat tegen SL16 zeker aan de aftrap. Deze 18-jarige offensieve middenvelder komt uit Indonesië en beschikt over veel kwaliteiten. Hij pakte in de vriendschappelijke wedstrijd tegen KV Oostende uit met een goede prestatie. Hij was tegen de kustploeg goed voor een doelpunt en een assist. Marselino is in zijn vaderland immens populair op de sociale media en had na zijn komst naar België begrijpelijk een aanpassingsperiode nodig. Hij miste vooral het goede weer, maar is intussen voldoende geacclimatiseerd om zich te bewijzen. We zullen ook Yuta Miyamoto en/of Ayman Kassimi vanaf het eerste fluitsignaal in de strijd gooien. Laatstgenoemde vond tegen KV Oostende ook de weg naar doel”, besluit De Meyer.

Jür Schryvers

De 26-jarige Jür Schryvers kreeg twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Lommel SK (1-1-gelijkspel) een plaats op het middenveld naast Liam Fraser. Hij kwam vorig jaar over van het toenmalige Waasland-Beveren, waar hij vijf seizoenen actief was. Hij komt tegen SL16 opnieuw aan de aftrap en heeft een contract tot het einde van volgend seizoen.

“Ik werd bij Club Brugge opgeleid in een offensieve rol in de centrale as van de ploeg”, vertelt Schryvers. “Ik werd bij Beveren omgeschoold tot rechtsachter en defensieve middenvelder. Ik voelde me tegen Lommel SK in mijn sas. Fraser was sterk in balbezit en vaak betrokken in de opbouw. Ik hield me vooral bezig met de defensieve organisatie. Die rolverdeling zorgde voor een goede balans.”

“Ik werd tijdens de heenronde geremd door een ribbreuk en een klaplong. Ik raakte na een operatie opnieuw fit in december, maar op dat moment zat de ploeg in een positieve flow onder onze nieuwe coach. Ik wil me in de resterende zes matchen dubbel en dik bewijzen.”