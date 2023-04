KV Oostende kan niet anders dan (H)Eupen: waarom de Kustboys straks (niet) zakken

Vier (loodzware) finales: die resten KV Oostende nog om zich te redden in de Jupiler Pro League. Of KVO het straks haalt, moet blijken. Maar het staat vast dat het lot niet meer in de eigen handen ligt. Wij wikken en wegen de kansen van de Kustboys, die vooral moeten hopen dat Eupen zijn reputatie van ontsnappingskoning niet alle eer aandoet.

KV OOSTENDE DEGRADEERT, WANT... ... 0,8 punten per match zal niet volstaan Akkoord, dat titeltje vraagt om wat uitleg. KV Oostende haalde dit seizoen gemiddeld 0,8 punten per competitiewedstrijd, ofwel nét geen puntje per match. Dat is veel te weinig om te overleven, zeker als dat het gemiddelde is op vier wedstrijden van de eindstreep en KVO op een degradatieplaats staat. Zelfs wanneer het nog vier punten sprokkelt zal dat niet volstaan. Dan moet Eupen álles verliezen, met nog rechtstreekse duels tegen Kortrijk en Zulte Waregem voor de boeg. En daar geloven we niet in. KVO zal minstens twee keer moeten winnen – om helemaal zeker te zijn zelfs drie keer. Zeven punten lijkt uiteindelijk het absolute minimum.

KV OOSTENDE DEGRADEERT, WANT... ... ontsnappingskoning Eupen beslist het pleit In de Oostkantons beslissen ze straks zélf wat het wordt: als de confrontaties met Kortrijk (uit) en Zulte Waregem (thuis) gewonnen worden, lijkt het onmogelijk dat Eupen straks uit de Jupiler Pro League zakt. Dit weekend komt Anderlecht op bezoek. En tegen de Brusselaars kunnen de Panda’s áltijd ietsje meer: de laatste overwinning van paars-wit aan de Kehrweg dateert al van oktober 2017. KV Oostende mag dan wel alles uit de kast halen tijdens die vier finales, het zal altijd afhangen van wat er in Duitstalig België gebeurt. Dat Eupen ondertussen een imago van ontsnappingskoning heeft – herinnert u zich de 4-0 tegen Moeskroen in 2018? – boezemt KV Oostende alvast angst in. Elk seizoen slaagt Eupen er nog in zich te handhaven, en dat al sinds 2016.

KV OOSTENDE DEGRADEERT NIET, WANT... ... het verloor thuis niet meer van Standard sinds 2019 KV Oostende heeft een haat-liefdeverhouding met Standard. Tussen 2018 en 2020 werd élke wedstrijd tegen de Rouches verloren, maar sindsdien is het tij gekeerd, met een 6-2 in 2021 in Play-off 2 als hoogtepunt. De laatste thuisnederlaag tegen Standard dateert ondertussen van 2019, dus die sterren staan al gunstig. Omdat de ploeg van Deila ook nog een waterkansje maakt op de Champions’ play-offs, moet de gas erop aan zee. Verwacht je aan een open partij, eentje die beide ploegen moeten winnen. En laat KV Oostende nu altijd beter zijn wanneer de tegenstander het spel moet maken en er zo ruimte komt.