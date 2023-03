Koerier levert pakje, maakt foto… en neemt het dan doodleuk weer mee: “Mijn zoon keek nochtans zo uit naar zijn nieuwe schoenen”

Koeriersbedrijf DPD is een intern onderzoek gestart nadat mogelijk een pakje werd gestolen door een koerier. Andy Lambertin uit Burst (Erpe-Mere) zag via bewakingsbeelden hoe zijn pakje voor de deur werd neergezet, gefotografeerd... en opnieuw werd meegenomen. “We weten niet waar het pakje nu is”, vertelt hij.

Afgelopen dinsdag werd aan het adres van Andy en zijn gezin een nieuw paar schoenen verwacht. Die zouden geleverd worden door koeriersdienst DPD. “Mijn zoon keek uit naar nieuwe schoenen. In veel winkels hadden ze die niet meer in voorraad, dus besloten we ze online te kopen waar ze wel nog beschikbaar waren. Normaal kopen we niet zoveel via het internet”, vertelt Andy.

“Mijn vrouw kreeg een bericht dat het pakje tussen 10 en 11 uur zou geleverd worden en kreeg later ook een ontvangstbevestiging met foto. Toen mijn zoon thuiskwam van zijn laatste examen kon hij het pakje nergens terugvinden”, stelt hij.

Ook bij de buren bleek na een rondvraag het pakje niet geleverd te zijn. “Ik besloot toen om de camerabeelden te bekijken. Om 11.23 uur, het tijdstip waarop het pakje zou afgeleverd zijn was niets te zien, maar om 11.12 uur zag ik de koerier het pakje afleveren. Vervolgens zette hij een stapje achteruit om een foto te maken. Mijn verbazing was groot toen hij het pakje uiteindelijk opnieuw meenam.”

Gestolen

Volgens Andy is het pakje dan ook gestolen door de koerier. “Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Een paar maanden geleden kochten we een nieuwe telefoon. Toen mijn zoon de verpakking wou opendoen bleek de doos leeg te zijn. Achteraf zagen we dat de verpakking was opengesneden. We hebben toen ook klacht ingediend bij de politie.”

Andy nam na het voorval contact op met DPD om de situatie uit te leggen. “Het is jammer dat ze lieten uitschijnen dat we het pakje wel degelijk hadden ontvangen. Ze stuurden ons een foto door van het afgeleverde pakketje. Daarna vertelde ik hen over wat ik zag op de camerabeelden. Intussen hebben ze zelf een onderzoek opgestart en ook de politie ingelicht.”

Intern onderzoek

Woordvoerder Tom De Bruyckere van DPD bevestigt dat er een intern onderzoek loopt, maar kan verder nog niets kwijt over de zaak. “Het is nog niet zeker dat het om een diefstal gaat. Om dat te onderzoeken hebben we even tijd nodig. Wellicht zullen we tegen volgende week meer kunnen vertellen”, zegt hij.

Bij de politiezone Erpe-Mere/Lede hebben ze nog geen weet van een officiële klacht. “We raden slachtoffers wel aan om dat te doen”, zegt Nathalie Bel van de politiezone. “Ik denk dat er nog veel meer slachtoffers hiermee te maken krijgen, maar niet iedereen heeft camerabewaking of dient een klacht in.”

Andy denkt dat mensen dat bewust niet doen omdat ze na een melding bij de webwinkel meteen een nieuwe zending opsturen. “Mijn zoon keek uit naar zijn nieuwe schoenen, maar zal nu nog even geduld moeten hebben”, reageert de man.