Malick Fofana, de rijzende ster van AA Gent, is 18 jaar geworden: “Hij kan alleen nog maar sterker worden”

Vrijdag was het feest ten huize Fofana. Malick Fofana werd immers 18 jaar en de jonge aanvaller van AA Gent zal niet alleen massaal veel gelukwensen in ontvangst hebben mogen nemen. Meer dan ooit wordt hem ook een grote loopbaan voorspeld. “Hij is er nu 18, maar als hij nog wat stapjes kan zetten qua scorend vermogen, mag hij gerust dromen van de Premier League”, aldus Patrick Asselman, die Fofana al ruim twaalf jaar kent.

“Malick speelde bij de U6 van FCV Dender al samen met mijn zoon Wout”, glimlacht Patrick Asselman. De gewezen assistent van Mbaye Leye bij Zulte Waregem heeft enorm veel vertrouwen in de jonge, talentvolle Buffalo. “Malick zal niet zo snel gaan zweven, hij is een heel rustige jongen. Ik ken zijn ouders ook als heel rustige mensen. Hij genoot een goede opvoeding en heeft ook niets met blingbling. Hij is nog altijd dezelfde als Malick als pakweg twee jaar geleden.”

Puur sportief is Asselman onder de indruk van de progressie die Malick Fofana de voorbije maanden boekte. “Ik was best wel verrast dat hij al zo goed uit de verf kwam op de wingback, wat toch een zeer veeleisende positie is, ook fysiek.” Ondanks zijn kleine gestalte is Fofana volgens Asselman trouwens allerminst kwetsbaar. “Hij moest altijd van zich afbijten, daardoor kreeg hij ook zo’n sterk karakter. Hij incasseert zoveel trappen, maar hij verliest nooit zijn focus. Maar hij kan ook uitdelen, hoor, want Malick laat zich niet doen.” (lacht)

“Als ik Malick nog één keer wat goede raad mag geven, zou ik hem aanraden om zijn eigen legende te schrijven. Hij heeft alles in zich om een heel grote te worden” Elimane Coulibaly, T2 Jong AA Gent

“Als je hem nu ziet voetballen, ben ik werkelijk sprakeloos en tegelijk ook enorm trots. Ik ken hem dan ook al van bij de U15”, vertelt Elimane Coulibaly met een brede glimlach. “Ik gaf hem toen individuele spitsentraining, samen met onder meer Stanis Idumbo die nu bij Ajax het mooie weer maakt. Het is trouwens ook helemaal Malicks’ eigen verdienste. Hij beseft dat talent alleen niet volstaat, je moet ook de juiste mentaliteit tonen. Kijk maar naar jongens zoals Brüls, Kagé, Conté en El Ghanassy die net om die reden niet alles uit hun loopbaan hebben gehaald.”

Coulibaly vindt het trouwens geen toeval dat Fofana zich zo snel ontwikkelt. “Malick was altijd al een echt fenomeen. Ik ken ook zijn papa heel goed, een voormalige profvoetballer in Guinee. Hij was altijd enorm begaan met zijn zoon. Als ik Malick nog één keer wat goede raad mag geven, zou ik hem aanraden om zijn eigen legende te schrijven. Hij heeft alles in zich om een heel grote te worden. Hopelijk blijft hij gespaard van blessures, want het is toch een frêle jongen.”

Asselman roemt dan weer de offensieve kwaliteiten van Fofana. “Hij is zo polyvalent: je kan hem zowel centraal voorin, op de flank of als tweede spits laten spelen”, aldus nog Asselman, die voor Fofana een heel grote toekomst weggelegd ziet. “Zijn plafond? Dat is zeker niet de Jupiler Pro League. Hij is nu 18 geworden, maar als hij nog wat stapjes kan zetten qua scorend vermogen, mag hij gerust dromen van de Premier League. Eigenlijk kan hij alleen nog maar sterker worden. Laat hem wel nog een jaartje of twee groeien in Gent, ook al zal er nu zeker al wel buitenlandse interesse zijn.”